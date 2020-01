2020年01月29日 10時55分 ハードウェア

新型コロナウイルスの影響でFoxconnやSamsungのハイテク工場に閉鎖命令

中国湖北省の武漢で発生したとみられる新型コロナウイルスの感染はますます拡大しており、中国国内では2020年1月28日時点で100人以上の死者が報告されています。中国政府が新型コロナウイルスの流行を受けて、中国国内にある工場を一時閉鎖するよう命令したと報じられており、FoxconnやSamsungなどの製品の生産がストップするとみられています。



China Closes Foxconn, Johnson & Johnson, And Samsung Factories Amid Virus Outbreak | Zero Hedge

https://www.zerohedge.com/markets/china-closes-foxconn-johnson-johnson-and-samsung-factories-amid-virus-outbreak



上海では、記事作成時点で66人が新型コロナウイルスに感染していると確認されています。経済ニュースメディアのZero Hedgeは、iPhoneやNintendo Switchの生産を請け負うFoxconnやSamsungの工場が集中する蘇州で、政府の命令によって工場が1~2週間にわたって閉鎖されたと報じています。Zero Hedgeは「工場の閉鎖は電子機器の価格へ影響を及ぼす可能性があることはいうまでもなく、ハイテク企業の株価に大きな影響が出る可能性もあります」と述べています。



また、新型コロナウイルス流行の中心地となっている武漢には、中国最大の半導体メーカーである長江存儲科技(長江メモリー・テクノロジーズ)や武漢新芯集成電路(XMC)があり、中国政府主導でNAND型フラッシュメモリの量産計画が進められています。しかし、新型コロナウイルスの影響で武漢が閉鎖されてしまったため、この量産計画の進行にも支障が出ると考えられます。



しかし、技術系メディアのThe Vergeによると、Foxconnは「新型コロナウイルスの発生によって製造のスケジュールを調整したり工場を閉鎖したりしない」と声明を発表したとのこと。



iPhone maker Foxconn says coronavirus outbreak won’t affect production - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/28/21112288/coronavirus-foxconn-apple-iphone-outbreak-production-manufacturing-schedule



声明の中で、「Foxconnはコロナウイルスに関連する現在の公衆衛生上の課題を綿密に監視しており、影響を受けた市場における当社の全業務に、推奨されているすべての保健衛生慣行を適用しています。国内すべての企業が通常の営業時間に戻るまで休日スケジュールに従います」と述べています。





中国では、2020年1月24日から30日までの1週間が春節(旧正月)として休日となっています。工場は閉鎖されているものの、記事作成時点では従来のスケジュールでも休日となっていることから、製造業務に支障はないというのがFoxconnの主張です。



ただし、中国政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、春節を2020年2月2日まで延長すると発表しています。ウイルス感染拡大の規模によっては、2月に入って春節が終わっても工場の稼働を再開できない可能性もありえます。



なお、今回の新型コロナウイルスの流行はFoxconnやSamsungの業績にマイナスの影響を大きく与える可能性がありますが、一方で中国外に工場をもつMicronやWestern Digitalなどの半導体メーカーにはプラスに働く可能性があると、アナリストから指摘されています。