アナログの手紙を暗号化するために昔の人々はこうやって工夫していた

現代のデジタル通信に暗号化は必要不可欠となっていますが、情報がデジタル化される前、アナログの時代にも情報を暗号化する技術は利用されていました。イギリスの政治家でサンクト・ペテルブルグやパリで外交官として働いていた グランヴィル・ルーソン=ゴア の手紙から、その暗号をかいま見られるとして大英図書館がブログで公開しています。 Ciphers and sympathetic ink: secret love letters in the Granville papers - Untold lives blog https://blogs.bl.uk/untoldlives/2020/02/ciphers-and-sympathetic-ink-secret-love-letters-in-the-granville-papers.html ルーソン=ゴアは結婚していながら ヘンリエッタ・ポンソンビー という女性と愛人関係にあり、2人は関係が深まるにつれ毎日のように手紙をやりとりするようになりました。2人の間には子どもが生まれましたが、子どもは非嫡出子だったため慎重に扱われなければなりませんでした。当時は特に、手紙が動かぬ証拠となって地位や評判、子どもさえも奪われてしまうことがあったため、2人はさまざまな方法で暗号化を行っていました。 手紙はメッセンジャーなどにより直接あるいは人を介して届けられました。ルーソン=ゴアがロシアを去ってからは、特使を使って2人は手紙をやりとりし続けたとのこと。これらの手紙は数日かけて書き上げられ、外交上の手紙だと見せかけるように番号が振られました。

2020年03月02日 09時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

