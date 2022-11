2022年11月07日 12時00分 ハードウェア

iPhone 14 Proシリーズの供給に大幅な遅れ、中国の工場がコロナでロックダウンしたことにより



世界のiPhoneの70%を担うFoxconnの工場が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行と中国政府の「ゼロコロナ政策」によりロックダウンを余儀なくされたことで、iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxの供給に大幅な遅延が生じると、Appleが発表しました。



Update on supply of iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2022/11/update-on-supply-of-iphone-14-pro-and-iphone-14-pro-max/



China imposes fresh lockdown around major Apple iPhone plant | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/chinese-zone-that-hosts-foxconns-zhengzhou-plant-imposes-fresh-lockdown-2022-11-02/



Appleは2022年11月6日にプレスリリースを発表し、その中で「COVID-19による制限で、中国の鄭州市(ていしゅうし)にあるiPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro Maxの組み立て施設に一時的な影響が及んでおり、現在生産能力を大幅に縮小して操業しています。iPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro Maxの出荷台数は当初の予想を下回る見込みであり、お客様のお手元に届くまでの待ち時間が長くなることが予想されます」と述べて、iPhone 14 Proシリーズの供給が遅れるとの見通しを示しました。





Appleが言及したiPhoneの組み立て施設の制限とは、FoxconnのiPhone工場で実施されているロックダウンのことです。Foxconnの工場が立地する鄭州空港経済区は2022年11月2日に、管内の工業団地に対して7日間の封鎖を命じました。



11月9日まで続くこのロックダウンでは、全ての住民の外出が禁止されており、20万人いるFoxconnの工場の従業員もその例外ではありません。しかし、工場には食料や物資がごくわずかしかないため、従業員が工場から脱走していると報じられています。これを受けて、Foxconnは従業員を工場に引き留めるために多額のボーナスを支給することを発表しました。





ロイターによると、Foxconnこと鴻海(ホンハイ)精密工業はAppleのiPhoneを生産するメーカーとしては最大で、世界のiPhoneの出荷の70%を担っているとのこと。Foxconnはインドなどにも小規模な生産拠点を持っていますが、スマートフォンの大半は20万人の従業員を擁する鄭州市の工場で作っています。



市場調査会社のTrendForceは、鄭州市の工場のトラブルにより稼働率が30%低下していることが調査で判明したため、2022年第4四半期におけるiPhoneの出荷台数の予測値を当初の8000万台から200~300万台引き下げると発表しました。



経済や人々の生活を無視した中国のゼロコロナ政策のあおりを受けているのは、Appleだけではありません。2022年4月にはテスラの上海工場がロックダウンされて従業員が寝袋での寝泊まりを強制されていることが発覚したほか、トヨタもロックダウンによる部品不足で日本国内の工場を一時的に稼働停止させました。



