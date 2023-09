Appleが2023年内は「TSMCに3nmチップを製造してもらう唯一のメーカー」になる可能性

TMSC 3nm chips exclusive to Apple this year, as Intel plan delayed https://9to5mac.com/2023/08/29/tmsc-3nm-chips-apple/ Appleは2015年に発売されたiPhone 6sまでは、iPhoneに搭載されているSoCのAシリーズチップを、TSMCとSamsungの2社に分割して製造委託してきました。しかし、TSMCがプロセスルールの微細化を進め、チップ製造技術においてSamsungよりも大きくリードするようになっていきました。 これにより、Appleは2016年発売のiPhone 7に搭載されている A10 Fusion チップからは、チップの製造をすべてTSMCに委託するようになっています。iPhoneのAシリーズチップだけでなく、Mac向けチップのAppleシリコンも同様にTSMCが製造を担当しています。

台湾にある世界最大の半導体受託製造企業であるTSMCは、顧客にAppleやIntel、Qualcomm、AMD、NVIDIAなど世界的なテクノロジーメーカーを抱えています。そんなTSMCは プロセスルール ・3nmの次世代プロセス「N3」を2022年第4四半期に 量産開始 していますが、2023年にこのN3でのチップ製造を行うのはAppleだけになると報じられました。これまではIntelが2023年末にもTSMCで3nmチップの製造を開始するとウワサされていましたが、これが2024年まで延期されることとなったため、Appleが独占的にTSMCの3nmチップを製造することになる模様です。 TSMC foresees volume boost for 3nm chips with incoming Intel order https://www.digitimes.com/news/a20230828PD223/3nm-intel-tsmc.html

2023年09月03日

