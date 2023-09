2023年09月03日 12時00分 サイエンス

「徹夜することでうつ病の症状が和らぐ」という不思議な現象の理由が脳スキャンで明らかに



徹夜や睡眠不足は認知機能を低下させる上に健康状態にも悪影響を及ぼし、百害あって一利なしと考えている人も多いはず。ところが、意外なことに徹夜することでうつ病の症状を改善する「断眠療法」という治療法が以前から知られており、新たな研究では徹夜が気分を改善する理由が脳スキャンによって明らかになりました。



徹夜や睡眠不足は世界中の人々の健康状態を脅かす問題ですが、一部のうつ病患者では徹夜することが一時的な抗うつ効果をもたらす可能性があります。一般的な抗うつ薬による治療では効果が出るまでに2週間以上かかるのに対し、断眠療法は1日徹夜すればすぐに抗うつ効果がみられるという点が特徴的であり、薬物治療への効果が乏しい患者に対して行われることがあるそうです。



そこでアメリカのペンシルベニア大学が主導した研究では、うつ病を患う30人の被験者と精神病歴のない38人の被験者を徹夜させてアンケート調査を行い、徹夜しなかった精神病歴のない被験者16人も含めて脳スキャンを行いました。徹夜する被験者らは読書やコンピューターゲーム、TV視聴などで朝までの時間をつぶし、カフェイン摂取や運動などは行わなかったとのこと。





実験の結果、うつ病がない人の多くが睡眠不足により不機嫌になりましたが、うつ病患者30人のうち13人は徹夜した後で気分が向上したことが判明。一部のうつ病患者において、確かに徹夜することで症状が改善することが確かめられました。



そして、被験者の脳を磁気共鳴機能画像法(fMRI)で調べたところ、情動反応の処理と記憶に関して重要な役割を果たす扁桃体と情動反応や認知タスクの処理に関わっている前帯状皮質の間の接続性が、徹夜後に気分が改善したと回答した人において強化されていることが判明しました。この2つの領域間の接続性は、被験者がその後2日経過して徹夜の影響が薄れた後でも比較的強いままだったとのことです。





現代では体の概日リズムがさまざまな生理現象を調節していることがわかっており、投薬タイミングを概日リズムに合わせて調節する時間治療などの分野も注目を集めています。



こうした時間治療についての研究では、概日リズムに強い衝撃が加わることでおかしくなっていた体内の調節プロセスがリセットされる可能性が示唆されているとのこと。今回、徹夜によって扁桃体と前帯状皮質の間の接続性が回復したのも、概日リズムがリセットされたことが原因かもしれないそうです。





もちろん、睡眠時間の不足が後年の認知症やその他の健康リスクを上昇させ、社会的な生活にも悪影響を及ぼすことがわかっている以上、「徹夜をすることがうつ病患者にとって良い」とは言い切れません。しかし、徹夜によって回復した脳領域間の接続性をマッピングすることで、うつ病の原因となり得るメカニズムの解明につながる可能性があります。



サイエンス系メディアのScience Alertは、「少なくとも、気分に重要な脳領域間の結合を強化することが可能だとわかれば、私たちの脳から安眠の恩恵を奪うことなく、大勢の人々の気分を改善する方法が見つかるかもしれません」と述べました。