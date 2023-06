2023年06月23日 11時15分 乗り物

タイタニック号観光潜水艦の残骸が発見される、乗員全員が死亡したと沿岸警備隊



沈没船・タイタニック号の観光を目的に海に潜った潜水艦「タイタン」の捜索を行っていたアメリカ沿岸警備隊が2023年6月22日、潜水艦が「壊滅的な圧壊」を起こして沈没したことを示す残骸を発見したと発表し、乗組員全員が死亡した可能性が高いとの見解を示しました。タイタンが沈没した日時はまだ確認されていませんが、アメリカ海軍はタイタンが潜行を開始した日に現場付近で「爆発もしくは圧壊」を示す音を観測していたことを明かしました。



沿岸警備隊は22日、国際的な大規模捜索隊のメンバーが、その日の捜索の早い時間にタイタニック号沈没現場付近でタイタンの主要な部品を5点発見したことを発表しました。タイタンの破片は、現場付近を捜索していた遠隔操作の無人潜水機(ROV)によって、タイタニック号の船首から約400メートル離れた海底で見つけられたとのこと。



第1沿岸警備隊司令官のジョン・モーガー少将は22日の記者会見で、「破片は船舶の壊滅的な圧壊があったことを示します」と述べて、タイタンが沈没し5人の乗組員全員が即死した可能性が高いとの見方を示しました。



タイタンの乗組員。左からヘイミッシュ・ハーディング氏、シャザダ・ダウッド氏とその息子のスルマン・ダウッド氏、ポール・アンリ・ナルジョレ氏、オーシャン・ゲートのストックトン・ラッシュCEO。





モーガー少将は、タイタン号が沈没した時間を判断するのは時期尚早であると述べましたが、アメリカ海軍の関係者は複数のメディアに対し、「タイタンが通信を絶った時に活動していた場所の近辺で、爆発もしくは圧壊と一致する異常の発生を検知していた」ことを明かしました。



この異常は、タイタンが行方不明になったと報告された後に、海軍が音響データをさかのぼって分析した際に発見されました。データは決定的なものとしては扱われませんでしたが、ただちに沿岸警備隊と共有され、捜索範囲を絞り込むのに活用されました。





捜索が行われていた20日ごろ、水中で30分おきに発生する衝撃音が観測され、生存者が船体をたたく音ではないかと期待されていましたが、音響データの分析に協力した海軍関係者は、何らかの野生動物か、捜索活動に参加した船舶などから発せられた音である可能性が高いと話しました。



タイタンを運航していたオーシャン・ゲートは22日に声明を発表し、「オーシャン・ゲートのストックトン・ラッシュCEOと乗組員は亡くなったと考えています。5人の探検家を見つけるために尽力し、乗組員とその家族を支援するために昼夜を問わずたゆまぬ努力を続けてくれたことに感謝しています。私たちは謹んで、この最も辛い時期にご家族のプライバシーが尊重されるようお願いいたします」と述べて、哀悼の意を表しました。



タイタンの乗組員の遺体を回収できるかは不明です。沿岸警備隊は現場の調査を進めるとしている一方、捜索に参加した船舶と人員の動員は24時間以内に解除される予定としています。