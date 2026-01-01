2026年01月01日 20時00分 サイエンス

健康的な老後を過ごすために自分へ問いかけるべき「5つの質問」とは？



現代では医療水準の向上によって平均寿命が格段に延びていますが、いくら長生きできても健康状態が悪かったり、認知機能が低下していたりすると老後を十分に楽しむことができません。イギリスのオープン大学で保健および社会福祉の上級講師を務めるJitka Vseteckova氏らが、健康的な老後を過ごすために自分へ問いかけるべき「5つの質問」を紹介しています。



Are you ageing well? Take the five-part quiz that could help change your future

https://theconversation.com/are-you-ageing-well-take-the-five-part-quiz-that-could-help-change-your-future-256381





Vseteckova氏らが推奨している「自分への質問」は、オープン大学と慈善団体のAge UKが共同で開催したプロジェクト「Take Five to Age Well」の一貫として開発されたもの。Vseteckova氏らは、「健康的な老後を過ごすには、1つの要素だけでは不十分です。研究によると、私たちの長期的な幸福は身体的・精神的・社会的な要因が複雑に絡み合って形作られることがわかっています。だからこそ、私たちを含む専門家らは『健やかな老後のための5つの柱』と呼ばれる、老後を健康で充実したものにするための強固な基盤となる5つの重要な領域を特定しました」と述べています。



◆1：しっかり食事をとっているか？

健康な老後を過ごすためには、十分な量の果物や野菜を食べ、ファストフードや菓子などの超加工食品の摂取を控え、加齢に伴って変化する体の栄養ニーズを満たす必要があります。



これまでの研究から、野菜・果物・全粒穀物・ナッツ類・魚介類が豊富な地中海式ダイエットのような食事が認知症やその他の慢性疾患のリスクを減らすことがわかっています。また、栄養失調は高齢者にとって深刻な懸念事項であり、特にタンパク質を摂取して筋肉や骨を維持することが重要です。





◆2：水分補給はしているか？

十分な量の水を摂取することは、脳と体をサポートする上で重要です。脱水症状は本人すらも気付かないうちに進行し、認知機能や気分、エネルギーなどに影響を及ぼします。水分補給をする際は、砂糖入り飲料の摂取量を減らすことで健康的な体重を維持し、アルコール摂取量にも気を付けることで認知症などのリスクを軽減できます。



なお、生命を脅かす病気や重度の認知症を抱え、食欲や経口摂取する能力が著しく低下している人にとっては、砂糖入りの飲料が数少ないカロリー源のひとつになることがあります。そのような場合は、厳格な栄養ガイドラインに従うよりも水分補給と快適さを優先し、個別のケアプランに基づいた判断を下すことが重要です。



◆3：身体を動かしているか？

健康的な老後を過ごすには、長時間座りっぱなしの生活を続けるのではなく、定期的に心拍数が上がる程度の運動をするべきです。座りがちな生活はさまざまな健康リスクにつながるため、ウォーキングなどの簡単な運動習慣を取り入れ、栄養バランスのいい食事と組み合わせることで、骨粗しょう症を予防して心身の健康状態を改善することができます。





◆4：社会的につながっているか？

孤独はうつ病や認知機能低下のリスクを高めるため、人と連絡を取り合い、地域社会の中で時間を過ごし、有意義なつながりを楽しむことが重要です。人生の早い段階で強い社会的つながりを築くことが、長期的な健康と幸福を守ることにつながります。



◆5：脳に挑戦を与えているか？

学習や読書、音楽鑑賞、新しい物事へのチャレンジなどで脳に刺激を与えることが、脳の健康を維持して認知症の発症を遅らせることがわかっています。「これさえすれば認知症は回避できる」という魔法のような解決策はないものの、小さな行動の積み重ねが永続的な効果をもたらすとのことです。





Vseteckova氏らは、「健康的な老後とは、病気を避けることだけではありません。自立や自信、そして生活の質を維持し、健やかに年をとる方法を学ぶことです」「効果的な行動の多くは、小さくて現実的なものです。マラソン完走などの過度な目標を立てたり、好きなことをすべて諦めたりする必要はありません」と述べました。

