AI分野の有力者のつながりやルーツが一目でわかる「AI Mafia」



AI技術はかつてないほどに興隆を極め、世に数多のAIサービスが乱立する様相を呈しているかのように見えます。しかしながら、AI分野を彩る有力者たちの業績を紐解いていくと彼らのつながりやルーツが垣間見えてきます。そういった関係性を図式化したサイトが「AI Mafia」です。



AI Mafia - Interactive Canvas

https://dipakwani.com/ai-mafia/





サイト上部には「現代のAIリーダーたちのルーツはGoogleに遡る(Tracing the roots of today's AI leaders back to Google)」という文言が掲げられています。関係図には人名とアイコン、そして3つのグループが描かれています。最も大きなグループは画面右寄りにある「Attention Is All You Need」です。





「Attention Is All You Need」は機械学習モデルの「Transformer」に関する論文であり、当時Googleに勤務していた8人のコンピューター科学者によって2017年に発表されました。それぞれのキャリアは以下の通りで、すでに全員がGoogleを離れています。



ルカシュ・カイザー(Lukasz Kaiser)：Google→OpenAI

アシシュ・ヴァスワニ(Ashish Vaswani)：Google→Adept AI→Essential AI

ニキ・パルマー(Niki Parmar)：Google→Adept AI→Essential AI→Anthropic

エイダン・ゴメス(Aidan Gomez)：Google→Cohere

ライオン・ジョーンズ(Llion Jones)：Google→Sakana AI

イリア・ポロスキン(Illia Polosukhin)：Google→NEAR Protocol

ヤコブ・ウスコライト(Jakob Uszkoreit)：Google→Inceptive

ノーム・シャジール(Noam Shazeer)：Google→character.ai



2つ目のグループは「DNN Tech」です。





ここには畳み込みニューラルネットワークのAlexNetを共同開発した、トロント大学の3人の名前が並んでいます。ジェフリー・ヒントン氏は



ジェフリー・ヒントン(Geoffrey Hinton)：トロント大学

イリヤ・サツキヴァー(Ilya Sutskever)：トロント大学→OpenAI→Safe Superintelligence

アレックス・クリジェフスキー(Alex Krizhevsky・サイトではKathsavskyと誤記)：トロント大学



ジェフリー・ヒントン氏は「ディープラーニングの父」「AIのゴッドファーザー」などの異名を持つ第一人者であり、2024年のノーベル物理学賞を受賞しています。イリヤ・サツキヴァー氏はOpenAIの共同設立者でもあり、ChatGPTの開発に大きく貢献したといわれています。



3つ目のグループは「DeepMind」です。DeepMindは囲碁プログラム「AlphaGo」を開発したことで名を上げました。関係図には2010年にDeepMindを起業した3人の名前が挙がっています。





3人のキャリアは以下の通り。



デミス・ハサビス：ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン→DeepMind

ムスタファ・スレイマン：オックスフォード大学→DeepMind→Inflection AI→Microsoft

シェーン・レッグ：ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン→DeepMind



なおDeepMindは2014年にGoogleに買収され、現在はAlphabetの完全子会社「Google DeepMind」となっています。



このほか、左側にイーロン・マスク(Elon Musk)の名前がありました。線をたどると、マスク氏はスレイマン氏から汎用人工知能についての話を聞いたことがあり、DeepMindに出資していました。また、Yコンビネータのサム・アルトマン(Sam Altman)氏らとともにOpenAIの創業に関わっています。





なお、データはビジネス業界に関する情報を提供しているポッドキャスト「ACQUIRED」の「Google: The AI Company: The Complete History and Strategy」という番組に基づいているとのこと。MetaやAppleなどの情報が手薄なのは、Google関係者とのつながりが薄いからなのかもしれません。





MicrosoftはOpenAIとは関係が深いはずですが、「AI Mafia」ではあまり他とのつながりはみられませんでした。

