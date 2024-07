2024年07月25日 12時00分 サイエンス

20~30代が将来「認知症」にならないためにやるべき6つのこと



認知症は高齢者の宿命ではなく、生活習慣を健康的なものに改めればリスクを90%も低減させられるとの研究結果が報告されています。若いうちから積極的に対策を行い、老後の認知症のリスクを減らす上で重要な6つのポイントを専門家が解説しました。



Six ways to look after your brain health in your 20s and 30s

https://theconversation.com/six-ways-to-look-after-your-brain-health-in-your-20s-and-30s-231119



これまで知られている認知症の修正可能な危険因子は「教育水準の低さ」「高血圧」「聴覚障害」「喫煙」「肥満」「うつ病」「運動不足」「糖尿病」「社会的接触の少なさ」「過度のアルコール摂取」「頭部外傷」「大気汚染」の12種類あります。



こうした知見から、アイルランドにあるGlobal Brain Health Instituteのコリーナ・グライムズ氏と、イギリス・オープン大学のイトカ・ヴセテコワ氏は、脳の健康を維持するために若い内から実践できる最も重要な生活習慣を6つ紹介しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する