2024年07月25日 12時30分 サイエンス

コモドオオトカゲのノコギリ状になった歯は獲物の肉を引き裂くために鉄の層でコーティングされていることが判明



インドネシアに生息するコモドオオトカゲ(コモドドラゴン)は世界最大のトカゲであり、これまでに確認された最大の個体は全長313cm、体重166kgに達します。科学誌のNature Ecology & Evolutionに掲載された新たな研究では、コモドオオトカゲのノコギリ状になった歯が「鉄でコーティングされている」ことが判明しました。



Iron-coated Komodo dragon teeth and the complex dental enamel of carnivorous reptiles | Nature Ecology & Evolution

https://www.nature.com/articles/s41559-024-02477-7





Komodo dragons have iron-coated teeth to rip | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1052097



Komodo Dragon Teeth Have Iron Caps For Sharpness, Scientists Discover : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/komodo-dragon-teeth-have-iron-caps-for-sharpness-scientists-discover



コモドオオトカゲは主にイノシシやシカ、スイギュウといった大型哺乳類を食べる凶暴な捕食者です。歯はノコギリ状になっており、獲物の肉を引き裂くのに役立つようになっているほか、歯の間にある毒管から血液の凝固を防ぐ毒を注入することも判明しています。



新たにキングス・カレッジ・ロンドンなどの研究チームは、コモドオオトカゲの歯を分析するために、ロンドン動物園で飼育されていた「Ganas(ガナス)」という個体の歯を研究しました。ガナスは治療不可能な変成関節炎と診断されて2023年2月に安楽死させられましたが、その遺骨は保存されており科学的な分析が可能だったとのこと。



以下の写真が、コモドオオトカゲの歯です。湾曲した歯の一端がノコギリ状になっていることがわかります。





ノコギリ状になっている部分に近寄るとこんな感じ。ノコギリ状の部分がオレンジ色に染まっている様子が確認できます。研究チームは顕微鏡と分光法を使用して、コモドオオトカゲの歯の化学組成を分析しました。







