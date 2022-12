2022年12月26日 14時00分 サイエンス

恐竜が哺乳類を食べていたことを示す化石が発見される、最も古い「ジェネラリストの肉食恐竜」の証拠か



恐竜が地球上に生息していた頃から人間の祖先に当たる小型哺乳類は存在しており、一部の恐竜は哺乳類を捕食していた可能性があります。新たに、中国の博物館に収蔵されていたミクロラプトルの化石から、「恐竜が哺乳類を食べていた証拠」が発見されました。



ミクロラプトルは白亜紀前期(約1億4500万年~1億500万年前)に生息していた小型羽毛恐竜であり、中国の遼寧省などで化石が発掘されています。大きさは現代のカラスと同じくらいで、前足と後ろ足の両方に発達した飛行用の羽毛があることが特徴です。過去の研究からは、ミクロラプトルは翼を使って空を滑空できたことが示唆されており、木から飛び降りて小型の動物を捕食していたと考えられています。



カナダ・マギル大学のレッドパス博物館で館長を務める脊椎動物古生物学者のハンス・ラーソン氏は、中国の博物館に収蔵されていた非公開コレクションを調査していたところ、ミクロラプトルの化石の胸郭部分に「哺乳類の足の化石」が含まれていることを発見しました。以下の写真が、ラーソン氏らの研究チームが調査したミクロラプトルの化石で、捕食された哺乳類の化石は黄色の枠線で囲まれた部分にありました。





哺乳類の化石をクローズアップした写真がこれ。赤い枠線で囲んだ部分に足の化石が含まれています。





研究チームが色分けした図を見ると、どの部分が哺乳類の足なのかがよくわかります。発見された化石は長さ約1cmほどで、小型のげっ歯類のものとみられています。





ラーセン氏は、「最初は信じられませんでした。ミクロラプトルの骨格の中に、長さ1センチほどの小さなげっ歯類のような哺乳類の足が、完璧に保存されていたのです。これらの発見は、大昔に絶滅した動物の食物消費に関する唯一の確かな証拠であり、非常に希少なものです」と述べています。



過去にも肉食恐竜の化石から「最後に食べた獲物の化石」が発見されるケースは全部で20例報告されており、その中にはミクロラプトルが魚・鳥・トカゲなどを捕食したことを示す化石も含まれているとのこと。しかし、ミクロラプトルが哺乳類を食べていたことを示すものは今回の化石が初めてです。





ミクロラプトルが魚・鳥・トカゲに加えて哺乳類まで捕食していたという発見は、ミクロラプトルの食事が非常に多様だったことを示しています。現代のキツネやカラスのように、食事の種類が多様な「ジェネラリストの肉食動物」は、個体数に応じて捕食する対象を変えられるため「生態系の安定剤」として機能します。



研究チームによると、今回の化石は「ジェネラリストの肉食動物」の存在を示す最古の証拠かもしれないとのこと。ラーソン氏は、「ミクロラプトルがジェネラリストの肉食動物であるとわかったことで、古代の生態系がどのように機能していたかについて新たな視点が生まれ、羽毛のある小型恐竜の成功について知ることができます」と述べました。