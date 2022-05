「水を飲む」など記憶力をブーストするちょっとした習慣6選

カギやリモコンをどこに置いたか忘れたり、人の名前がとっさに出てこなかったりと、誰しもちょっとした物忘れを経験します。こうした物忘れを防ぎ、記憶力を向上させるためにできる比較的簡単な生活習慣について、科学系ニュースサイトのLive Scienceがまとめました。 How to improve your memory | Live Science https://www.livescience.com/how-to-improve-your-memory ◆1:健康的な食生活 体にいい食事は記憶力向上にも役立つことが分かっています。例えば、脳の健康を念頭に考案された MIND食 とアルツハイマー病の関係を調べた2016年の 研究 では、MIND食にはアルツハイマー病のリスクを53%低減させるとの結果が示されているとのこと。

・関連記事

あなたの記憶力を最大まで引き上げる8つの方法 - GIGAZINE



「脳の記憶が雑」なせいで知識が増えるとかえって「思い出す力」が落ちる可能性、ただし創造性や決断力がアップする側面も - GIGAZINE



記憶力をブーストさせて効率的に学ぶにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



脳に電気刺激を与えることで記憶力が向上するという研究結果 - GIGAZINE



目覚ましだけじゃない「記憶力」や「運動能力」などコーヒーが脳に与える「5つの影響」とは? - GIGAZINE

2022年05月04日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.