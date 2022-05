2022年05月04日 21時00分 食

地球温暖化対策で注目される「昆虫食」が農業にもたらすメリットとは?



近年では、食肉や乳製品用の家畜が大量の温室効果ガスを排出することから、「地球温暖化を止めるには肉や乳製品を食べないようにするべき」との主張も登場しており、家畜の肉の代替となるタンパク源として「昆虫」に注目が集まっています。そこでオランダ・ワーニンゲン大学の植物生物学者であるMarcel Dicke氏らの研究チームが、昆虫食がどれほど環境に優しいのかを分析した結果を報告しています。



Insect frass and exuviae to promote plant growth and health: Trends in Plant Science

https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(22)00007-3



Adding insects to our diet could be even more sustainable than we thought - Scimex

https://www.scimex.org/newsfeed/adding-insects-to-our-diet-could-be-even-more-sustainable-than-we-thought



Eating More Bugs Could Help The Environment Even More Than We Thought

https://www.sciencealert.com/eating-more-bugs-could-help-the-environment-even-more-than-we-thought



昆虫食のメリットとして挙げられるのが、「畜産と比較してタンパク質を生産するのに必要な資源が大幅に少ない」という点です。たとえば、飼育動物の生き餌としても養殖されているミールワームは、約2kgの食物を与えるだけでおよそ1kgの食用タンパク質が得られます。もし牛肉で同じ量のタンパク質を生産しようとすれば、およそ10倍の食物と10倍の飼育スペースが必要な上に、さらに18倍もの温室効果ガスを排出するとのこと。これは、牛肉の可食部が全体のわずか40%なのに対し、昆虫では最大90%が可食部になる点が大きいそうです。



2022年3月に発表した論文で、昆虫食支持者であるDicke氏は「昆虫から生み出される廃棄物の再利用」について論じています。食用昆虫の副産物とされるものには、昆虫が脱皮した際に残る外骨格である「Exuviae」と、昆虫の便や未消費のエサを総称した「Frass」があります。これら2つの副産物は、従来の肥料や農薬に代わる新たな有機土壌添加剤になる可能性があるとのこと。





論文では、「昆虫のExuviaeの主要な構成要素はキチンであり、これは真菌の細胞壁や多くの甲殻類の外骨格に存在するアミノ多糖高分子です。キチンを含有する土壌改良は植物の成長を促進することが実証されています」と記されています。



Dicke氏は、土壌にはキチンを代謝できる微生物が存在しており、この微生物は植物が病気や害虫に対してより回復力を持つことを助けると指摘。「Exuviaeが土壌に加えられると、それらの有益な微生物の数が増加します」と述べました。





また、Frassには植物の成長に欠かせない窒素が豊富に含まれているため、土壌にFrassを混ぜることにより植物の成長を促進できるとのこと。一般的に窒素は合成肥料の形で土壌に添加されることが多いものの、多量のバイオマスも含まれているFrassを土壌に添加することは土壌の微生物叢に影響を及ぼすため、合成肥料の優れた代替策になり得ます。



さらに研究チームは、Exuviaeが害虫駆除の手段として機能する可能性にも言及しています。キチンを代謝する有益な土壌微生物は植物の成長を促進するだけでなく、植物の生理機能を変化させて害虫の捕食者や花粉媒介者を引きつける揮発性物質の産生を促したり、病原性真菌を分解したりすることが示唆されているとのこと。





研究チームは、昆虫の副産物を作物栽培に応用することは、廃棄物をほとんど生み出さない循環型食品システムの構築に向けた新しい一歩だと考えています。Dicke氏は、「私はコオロギやミールワーム、イナゴなどを食べたことがあります。昆虫食に慣れる必要がある人もたくさんいますが、私は世界中で多くの種類の昆虫を食べており、それはいつも素晴らしい食事だったと言うことができます」と述べました。