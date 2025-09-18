2025年09月18日 10時32分 ハードウェア

最低66万円超するM3 Ultra搭載Mac Studiosで最新のmacOS Tahoeをインストールできないバグが発生中、M3 Max2枚分のM3 Ultraを搭載していることが原因か



Appleが2025年3月に発表したM3 Ultra搭載Mac Studiosは、最大32コアのCPUと80コアのGPUを搭載したハイスペックMacです。しかし、2025年9月15日に配信開始となった最新OSのmacOS Tahoeがインストールできないバグが発生しています。



Appleは2025年3月に、M4 MaxおよびM3 Ultraを搭載した新型Mac Studioを発表しました。最大32コアのCPUと80コアのGPUを搭載するM3 Ultraを搭載するMac Studioの販売価格は、税込66万8800円から税込218万3800円と非常に高額です。



このM3 Ultra搭載Mac Studioで、最新OSのmacOS Tahoe 26.0をインストールするとします。インストールプロセスが完了し、端末を再起動すると通常はOSのアップデートが完了します。しかし、OSのバージョンを確認すると、macOS Tahoe 26.0ではなくひとつ前のバージョンであるmacOS Sequoia 15.7がインストールされているそうです。



Apple公式のサポートコミュニティでも同様の問題が報告されており、デフォルトのソフトウェアアップデートだけでなく、ターミナルから「softwareupdate」ツールを使ったり、セーフモードやリカバリモードを使ったりしてOSをアップデートしても、macOS Tahoe 26.0のインストールに失敗してしまうそうです。なお、複数のM3 Ultra搭載Mac Studioユーザーから「同じ問題に遭遇した」という報告が寄せられています。



エラーメッセージを詳しく調べたユーザーによると、インストーラーがApple Neural Engine用のmacOS Tahoeドライバーを読み込むものの、ハードウェアチェックに失敗し、インストールプロセスが中止されるとのこと。なお、Apple Neural Engineは、AIとメディアスタックを高速化する専用シリコンブロックです。



M3 Ultra搭載Mac Studioユーザーのひとりは、同じネットワークに接続しているMacBook ProはmacOS Tahoeのインストールに成功しており、これのビルドが「25A354」であるのに対して、M3 Ultra搭載Mac Studioはより古いビルドの「25A353」を採用していたと報告しています。これがApple Neural Engineでのハードウェアチェック失敗の原因である可能性がありますが、記事作成時点では詳細は不明です。



今回のバグがM3 Ultraを搭載するMacでのみ発生している点について、テクノロジーメディアのAppleinsiderは「M3 Ultraは2つのM3 Maxダイをカスタムインターコネクトで組み合わせたもので、他のAppleシリコンチップには見られない複雑さを伴います。この設計は以前にもmacOSで問題を引き起こしたことがあります」と指摘しています。





実際、M1 Ultraの発売当初、 macOS Montereyの初期バージョンの一部で、特定ワークロードでカーネルパニックが発生しました。Appleは最終的にこれを解決しましたが、修正まで数週間がかかったため、今回も同じパターンが繰り返される可能性があります。



なお、この問題は記事作成時点では解決策が見つかっていないため、AppleがM3 Ultra搭載Mac Studio向けの修正プログラムをリリースするまで待つ必要があります。

