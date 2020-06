NVIDIAのコンピューティングプラットフォーム「CUDA」がWSLで利用可能に

2020年6月17日にリリースされたWindows 10 Insider Previewの最新バージョン「Build 20150」にて、 WSL がNVIDIAのコンピューティングプラットフォーム「 CUDA 」をサポートしました。この機能強化により、Linuxのみに対応している計算ソフトや専門的なツールを、WSL上で動作させることが可能になります。 Announcing CUDA on Windows Subsystem for Linux 2 | NVIDIA Developer Blog https://devblogs.nvidia.com/announcing-cuda-on-windows-subsystem-for-linux-2/ WSL1は「LXCore」と呼ばれるプログラムを経由してLinuxのアプリケーションを提供していたため、動作不可能なLinuxアプリケーションも存在していました。それに対して最新版のWSL2からは実際のLinuxカーネルを Hyper-V 上で動かすことで、ほとんどのLinuxアプリケーションを動作させることが可能になっています。WSL2やGPU準仮想化技術の「GPU-PV」により、DirectXのサポートなど、WSL上でのGPU計算が実現したわけです。

2020年06月19日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

