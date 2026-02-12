2026年02月12日 19時00分 ハードウェア

メモリ不足問題について「業界はパニック状態」と中国最大の半導体受諾メーカーCEOが吐露、2026年後半には供給復活の可能性も示唆



2026年は供給されるメモリの最大70％をデータセンターが消費という内容やスマホやPCが2026年中に最大20％値上がりする可能性が報じられるなど、AIによる需要増加に伴って2026年はさらなるメモリの供給不足と値上がりが確実視されています。中国最大の半導体受諾メーカーである中芯国際集成電路製造(SMIC)のCEOは「半導体業界はAIブームによるメモリチップ不足に少々パニックになっている」と語りました。



SMIC CEO Says Memory Chip Shortage Has Industry ‘Panicked’ - WSJ

https://www.wsj.com/tech/smic-ceo-says-industry-panicked-about-memory-supply-shortage-f0e1aaed





AI Boom Fuels DRAM Shortage and Price Surge - IEEE Spectrum

https://spectrum.ieee.org/dram-shortage



市場調査会社のCounterpointのデータによると、サーバーで使用されるDRAMの価格急騰により、2025年末から2026年にかけてメモリ価格が80～90％上昇しているとのこと。



メモリの高騰に伴ってSamsungは2025年第4四半期(10月～12月)の業績見通しで前年同期比の3倍となる売上およそ93兆ウォン(約10兆円)、営業利益およそ20兆ウォン(約2兆円)を記録したと報告しています。 なお、DRAMの価格上昇について業界各社はAI需要が原因だと説明していますが、一部の専門家は実質的な価格操作の影響もある可能性を指摘しています。



DRAM価格の高騰について業界各社は「AI需要が原因」と説明しているが実質的な価格操作が行われているとの見方も - GIGAZINE





SMICの趙海軍CEOは2026年2月11日の決算発表後の電話会議で、「メモリの供給不足は、必要不可欠な部品を確保しようと躍起になるメーカーによる過剰予約で、さらに深刻化する可能性があります」と指摘しました。趙氏は「誰もが少しパニックに陥っています」と述べています。



趙氏によると、SMICのような半導体受諾メーカーでは中価格帯のスマートフォンメーカーからの注文が減少しているそうです。仮にメモリのコスト増加分を値上げによって消費者に転嫁して多くのメモリを確保した場合でも、消費者需要の減少につながるため販売数減少は免れないと趙氏は語りました。



一方で趙氏は、「9カ月以内にメモリの供給量が増える可能性がある」とも付け加えています。SMICは、高帯域幅メモリなどのAI関連製品用のメモリチップにはより長く複雑な検証プロセスが必要であることから、「新しいメモリが供給された場合にはまずAI関連企業に優先される可能性がある」と指摘した上で、一般ユーザー向けの電子機器を製造する顧客に対してあまり悲観的にならないよう伝えています。





アメリカ電子学会(IEEE)が出版するIEEE Spectrumは、新たな生産能力や新技術によってメモリの供給が需要に追いつくまでには何年もかかると予測しつつ、「価格は高止まりする可能性がある」と述べています。その理由としては2026年には世界のメモリ生産の約70％がデータセンター向けに消費されると見込まれているほか、メモリ供給能力の増強を目指して新工場建設や設備増強が進んでいるとしても、その取り組みには何年もかかるため短期的に改善することは難しい点があります。AIの開発競争に伴うメモリの需要増が続く限り、メモリの価格が下落する可能性は低いとIEEEは述べています。

