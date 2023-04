Samsungは半導体価格が下落した影響で営業利益が記録的な低調に、アナリストは今後の半導体市場をどう見ているのか？

・関連記事

サムスン電子が96%の利益減を報告するも株価は今年最高値を記録 - GIGAZINE



Galaxy S23 Ultraの写真アプリが「歯の生えていない赤ちゃんに勝手に歯を追加する」と話題に - GIGAZINE



Samsungが「AIが描画した偽の月の写真」はどのように撮影されているのかをブログで公開 - GIGAZINE



NANDメモリの売上高が前年同期比で45%も減少、人気SSDの販売価格も急落していることが明らかに - GIGAZINE



DRAM価格が2四半期連続で記録的な下落、チップメーカー各社は生産削減を発表するもSamsungは投資を継続予定 - GIGAZINE



半導体不足が解消される一方でPCやスマホが売れなくなりチップの在庫が爆増中、各メーカーの声はどのようなものか? - GIGAZINE



2023年04月25日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

