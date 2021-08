2021年08月12日 19時00分 ハードウェア

半導体不足は悪化の一途をたどるか、リードタイムがついに20週間を超える



半導体業界を追跡しているSusquehanna Financial Groupの調査により、半導体を注文して納品されるまでにかかるリードタイムが20週間を超えたのがわかったことを、経済メディアのBloombergが報じています。20週間を超えるリードタイムは、Susquehanna Financial Groupが追跡を開始した2017年以来最長となり、半導体不足はますます悪化しているとみられています。



Susquehanna Financial Groupの調査の結果、半導体全体の平均リードタイムは2021年7月で20.2週間となり、同年6月と比べて8日分延びました。Susquehanna Financial Groupによれば、特に自動車や家電製品に使われる半導体の不足が2021年7月から悪化しており、リードタイムは26.5週間になるとのこと。通常、自動車や家電製品に使われる半導体のリードタイムは6週間から9週間とされており、26.5週間は異例の長さといえます。



大手半導体ファウンドリであるTSMCは、自動車メーカーから製造ラインを提供するように強い要請を受けていました。しかし、TSMCは「既存の生産能力をフル稼働しており、他の顧客を切り捨ててまで自動車メーカーに製造ラインを提供することはできない」と回答していました。





IT関連メディアのExtremeTechは、「半導体の受注が困難な状況となり、メーカーは当面の間、十分な半導体を確保するために、予想販売量を過大に見積もるだろう」と推測しています。しかし、半導体ファウンドリには「特定の製品に対する需要が本当はどれくらいなのか」を知るすべが限られているため、どうしても生産を絞ってしまい、短期的に不足が深刻化すると、ExtremeTechは指摘。これは、もしメーカーが過剰な量の予約をすると、半導体不足が解消した頃には過剰在庫の売却に集中して注文数が急減することになると考えられるからです。



しかし、CPUやGPUの不足がどうなるのかについてはメディアによって反応はまちまちです。IT関連ニュースサイトのDigitalTrendsは「GPUの不足を待っていた人には朗報です」と述べ、CPUやGPUは最新のプロセスで作られており、ファウンドリが工場を増やせば供給量も増えていくだろうと予想しています。



一方で、PC関連のニュースを扱うTom'sHardwareは、リードタイムが悪化すると、2021年末のホリデーシーズンに近づくにつれて需要が高まるため、将来的にはCPUとGPUの価格がさらに上昇する可能性があると述べています。





Bloombergによれば、スマートフォンや太陽光発電などの電力フローを制御する電源管理に関する半導体のリードタイムは減ったとのこと。それでも、半導体不足が自動車業界に与える影響は大きく、1000億ドル(約11兆円)以上の売上を失うだろうとBloombergは予測しています。