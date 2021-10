2021年10月13日 11時06分 モバイル

AppleがiPhone 13生産台数を1000万台削減、iPhone 13の入手がさらに困難になる可能性も



金融メディアのBloombergが2021年10月13日に、半導体不足の影響によりAppleがiPhone 13の生産目標を1000万台削減すると報じました。これにより、市場に出回るiPhone 13の数が減少するため、入手が難しくなるのではないかと懸念されています。



Apple (AAPL) to Cut iPhone Production Targets Due to Chip Shortage - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-12/apple-poised-to-slash-iphone-production-goals-due-to-chip-crunch



Report: Apple cuts iPhone 13 production by 10 million units, due to ongoing chip shortages - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/10/12/iphone-13-production-report/



Apple reportedly can’t get enough chips for the iPhone 13 - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/12/22723209/apple-iphone-13-chip-shortage-manufacturing-report



長引く半導体不足はAppleにも影響を与えており、Appleのティム・クックCEOは2021年第3四半期の業績発表の中で、「半導体の供給不足が2021年第4四半期のiPhoneおよびiPadの売上に影響を与える可能性がある」と話していました。



クックCEOの懸念を裏付けるかのように、Bloombergが「Appleは2021年10~12月の3カ月間に9000万台の新型iPhoneを生産すると予想されていましたが、この生産目標を1000万台も削減することになりそうだと、事情に詳しい人物が伝えています」と報じました。



iPhone 13は、中枢部にTSMC製SoCのA15 Bionicチップを使用していますが、iPhone 13に搭載されているチップはA15 Bionicチップだけではありません。伝えられるところによると、今回の減産の原因になったのは、iPhoneのワイヤレス機能を担っているBroadcom製チップと、有機ELディスプレイの電源を管理しているTexas Instruments製チップの不足とのこと。





Broadcomは自社工場を持たずTSMCなどの半導体ファウンドリに依存してチップを供給しており、Texas Instrumentsは一部のチップを自社生産しているものの、外部に依存しているという点ではBroadcomと同じです。こうしたサプライチェーンの問題により半導体メーカーがチップ生産能力を奪い合う形となり、その結果世界最大級のチップ購入者として優先的に半導体の供給を受けてきたAppleでさえ減産に踏み切らざるを得なくなったと、Bloombergは指摘しました。



AppleとTexas Instrumentsは、Bloombergの取材に対しコメントを控えると回答しました。また、Broadcomはコメントの要求に応じませんでした。





Bloombergによると、記事作成時でAppleが注文しているチップは11月中旬に出荷される予定のためAppleはクリスマスから年末年始にかけてのホリデーシーズンには消費者にiPhone 13を供給できる見通しとのこと。



世界的な半導体不足に加えて、中国でのエネルギー不足もiPhoneの生産に影響を与えることが懸念されています。例えばAppleにiPhoneの部品を供給しているタッチパネルメーカーのTPK Holdingは、中国南東部の福建省にある子会社が電力制限のために生産スケジュールを変更していると発表しました。また9月には、iPhoneの組み立てメーカーであるPegatronが、電力制限により生産の一時停止を余儀なくされています。



こうした点から、IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「Appleはいずれ生産を再開することができると思われますが、今後数カ月間は、既に入手が困難なiPhone 13がさらに品薄になるかもしれません」と報じました。