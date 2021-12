2021年12月22日 10時52分 ハードウェア

IntelのCEOが半導体不足は2023年まで続くと警告



新型コロナウイルスのパンデミックにより世界的な半導体の供給不足が続いていますが、半導体大手のIntelはこの供給不足が2023年まで続く可能性があると考えているようです。



Intel CEO warns chip shortage to last until 2023 as demand soars - Nikkei Asia

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Intel-CEO-warns-chip-shortage-to-last-until-2023-as-demand-soars



Intel CEO again warns that chip shortage will last until 2023 | TechRadar

https://www.techradar.com/news/intel-ceo-again-warns-that-chip-shortage-will-last-until-2023



Intel’s CEO Believes The Ongoing Chip Shortage Could Last Until 2023 - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2021/12/21/intels-ceo-believes-the-ongoing-chip-shortage-could-last-until-2023



新型コロナウイルスの影響で工場の稼働率が低下したり、転売業者に目を付けられたりしたことで、半導体の供給不足は記事作成時点でも続いています。これについてAMDのリサ・スーCEOは「2022年の上半期は依然として厳しい状況が続くでしょうが、下半期には深刻なものではなくなるでしょう」という見通しを明かしています。



AMDのリサ・スーCEOが「半導体不足は2022年の下半期には解消され始めるだろう」と発言 - GIGAZINE





日本経済新聞の国際版であるNikkei Asiaが、Intelのパット・ゲルシンガーCEOにインタビューを行ったところ、同社は2023年まで半導体不足が続くと予想していることが明らかになっています。



この報道によると、ゲルシンガーCEOは「全体的な半導体不足は非常に深刻ですが、業界は新型コロナウイルス以前に毎年約5%の成長を遂げていました」「新型コロナウイルスはサプライチェーンを混乱させ、マイナスの影響をおよぼしています。需要は前年比で20%も増加していますが、これもサプライチェーンの混乱によるものです。そして、この爆発的な需要は現在も続いています」と語り、半導体不足の影響が深刻なものであると強調。





そして、ゲルシンガーCEOは需要と供給との間のギャップを埋めるには「時間がかかる」と語り、これに対応するには少なくとも3年はかかると語りました。なお、ゲルシンガーCEOは2021年7月に半導体不足が「2022年まで続く」と予想していたものの、2021年10月には「2023年まで需要と供給のバランスは取れない」と認識を改めていました。



Intelが2021年第3四半期決算を発表、社内の半導体不足は解消もチップの売上は伸び悩み - GIGAZINE





Intelは半導体不足に対処するため、アリゾナ州やニューメキシコ州にある既存の半導体工場を拡張工事中であるとしています。加えて、その他の地域でも多くの工場設備拡張を目指しており、マレーシアでの製造能力を拡張するために71億ドル(約8100億円)を投資すると発表しています。また、ゲルシンガーCEOは「間もなくアメリカおよびヨーロッパでの半導体工場に関する発表を行う」とも語ったそうです。



Intelがヨーロッパに半導体工場を建設する予定であることは2021年9月にも報じられています。



Intelが2兆円以上を投じてヨーロッパに半導体工場を建設する予定であることが判明 - GIGAZINE





なお、半導体の供給不足に関する予測で悲観的な見解を示している企業としては、Intelのほかに「東芝、IBM、TSMCがある」とテクノロジーメディアのTechRadarは報じています。