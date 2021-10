2021年10月01日 12時25分 ハードウェア

AMDのリサ・スーCEOが「半導体不足は2022年の下半期には解消され始めるだろう」と発言



半導体関連の世界的大手であるAMDのリサ・スーCEOが「2022年の上半期には依然として厳しい状況が続くでしょうが、下半期には深刻なものではなくなるでしょう」と発言しました。



新型コロナウイルスのパンデミックに端を発する世界的な半導体不足は自動車・家電・ゲーム機・スマートフォンなどの電子機器を内在するあらゆる製品の生産に深刻な打撃を与えています。世界的な半導体不足は2021年初頭から先行き不安という報道が続いてましたがその後さらに悪化し、2021年8月には半導体の発注から納品までにかかるリードタイムが通常時の3~4倍に相当する「26.5週間」という異例の長さに達したと報じられました。



こうした状況の中、AMDのリサ・スーCEOが2021年9月27日にカリフォルニア州ビバリーヒルズで開催されたテクノロジー系カンファレンス「Code Conference 2021」の中で、「半導体不足は2022年下半期には解消され始めるだろう」という見通しを示しました。



スーCEOは、2020年のパンデミック期間中に新設が決定された複数の半導体工場が2022年下半期までに稼働し始めると主張。「半導体工場に対する投資は2020年に始まりました。半導体工場の新設はおそらく18~24カ月、場合によってはそれ以上かかります」と述べ、工場稼働による半導体の生産能力向上によって、世界的な半導体不足が順次解消されるだろうという予測を示しました。





今回の世界的な半導体不足は供給量低下だけでなく、パンデミックによる巣ごもり需要によって、PCやゲーム機などの「需要量増加」も一因です。この需要面の問題に関し、スーCEOは「パンデミックは半導体需要を新たなレベルに引きあげた」と述べ、半導体の国内製造業に520億ドル(約5.7兆円)を投じるというアメリカの「Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors(半導体製造支援法)」を支持すると語りました。



他方、IT系ニュースメディアのExtremeTechは半導体業界が「パンデミックの巣ごもり需要はあくまで一過性のもので、一通り過熱した後は沈静化する」という予測を立てていたと主張し、半導体にまつわる需要・供給の推移を予測するのは困難だと指摘。スーCEOが語ったように半導体の供給量は確かに増加すると予想されるものの、中国が暗号資産取引を完全違法化した一件によってグラフィックボードの需要が低下したため、「半導体の供給量が安定する頃には今度は需要が低迷するのでは」と述べました。



一連の半導体不足によって、自動車産業は2021年内の減産を決定しており、ドイツのオペルは新たに工場を1つ閉鎖して1300人の労働者を一時解雇すると発表。アメリカ経済紙大手のThe Wall Street Journalは「2022年度の生産計画を見直している自動車メーカーも出始めている」と報じています。