2021年に最もトラフィックを集めたドメインは「TikTok.com」



コンテンツ配信時に利用するCDNサービスなどを提供しているCloudflareが、2021年にネット上でアクセスの多かったドメインのランキングを発表しました。



In 2021, the Internet went for TikTok, space and beyond

Cloudflareによると、2021年(後期)に最もトラフィックがあったドメインは「TikTok.com」だったとのこと。1年の順位推移を見ると、2020年後半に一度は2位にまで食い込んだTikTokは、2021年初頭、6位~8位で激しい接戦状態を繰り広げるところからスタートするも、2021年2月に一気にトップに浮上。5月ごろに順位を落としたものの、9月からはほぼ1位に座り続けたことがわかります。





2021年後期と2020年後期のトップ10ランキングは以下のような感じ。Google・Facebook・Microsoft・Appleは並びはそのままTikTokにまとめて抜かされた形です。また、2020年にランクインしていたInstagramが姿を消し、代わりにWhatsAppが入っています。



2021年後期 2020年後期 1 TikTok.com Google.com 2 Google.com Facebook.com 3 Facebook.com Microsoft.com 4 Microsoft.com Apple.com 5 Apple.com Netflix.com 6 Amazon.com Amazon.com 7 Netflix.com TikTok.com 8 YouTube.com YouTube.com 9 Twitter.com Instagram.com 10 WhatsApp.com Twitter.com



ソーシャルメディアに限ったランキングがコレ。なお、集計の元データはCloudflareが提供しているパブリックDNSサービス「1.1.1.1」から導き出されたトラフィック数であり、月間ユニークユーザー数や訪問者数とは関係しないとのこと。このため、SNSとしてユーザー数が多いのはTikTokではなくFacebookで変わりないそうです。



2021年後期 2020年後期 1 TikTok.com Facebook.com 2 Facebook.com TikTok.com 3 YouTube.com YouTube.com 4 Twitter.com Instagram.com 5 Instagram.com Twitter.com 6 Snapchat.com Snapchat.com 7 Reddit.com Reddit.com 8 Pinterest.com Pinterest.com 9 LinkedIn.com LinkedIn.com 10 Quora.com Quora.com



YouTubeは全体ランキングにおいて、年間を通してだいたい8位前後で推移したのですが、2021年2月2日だけトップに躍り出ました。これは、フィットネスインストラクター・Khing Hnin Waさんが意図せずミャンマーのクーデターを背景にダンスルーティーンを配信したことなどの影響があったと考えられています。



Myanmar fitness instructor accidentally captures coup unfolding - BBC News - YouTube





ストリーミングサービスに限ったときのランキングは以下。Netflix・YouTube・Rokuが上位をがっちり固めているのがわかります。



2021年後期 2020年後期 1 Netflix.com Netflix.com 2 YouTube.com YouTube.com 3 Roku.com Roku.com 4 HBOMax.com Hulu.com 5 Hulu.com HBOMax.com 6 Peacocktv.com Peacocktv.com 7 Disneyplus.com Sling.com 8 ParamountPlus.com Disneyplus.com 9 Sling.com Iq.com 10 Iq.com Wetv.vip



eコマース分野のランキングも2020年~2021年で大きな変動はなし。上位4つのAmazon・Taobao・eBay・Walmartは全体ランキングでもトップ100に食い込んでいます。



2021年後期 2020年後期 1 Amazon.com Amazon.com 2 Taobao.com Taobao.com 3 Ebay.com Ebay.com 4 Walmart.com Walmart.com 5 Jd.com Shopify.com 6 Shopify.com Jd.com 7 Bestbuy.com Olx.com.br 8 Target.com Rakuten.co.jp 9 Rakuten.co.jp Target.com 10 Homedepot.com Bestbuy.com