2026年05月11日 23時55分 メモ

多くの人が健康情報源として頼っている「健康・ウェルネス系インフルエンサー」は何者なのか？



誰しも「健康でいたい」とは思っているものの、自分自身でうまく健康管理できるわけではないので、求めてしまうもの。アメリカ人の40％、50歳未満の成人だと半数が、SNSなどから医療情報・健康情報を得ていることが明らかになっています。ピュー研究所は、そのインフルエンサーとはどういった人物なのかについての調査を行い、結果を公開しています。



Moms, Coaches, Doctors, Entrepreneurs: Who Are America’s Health and Wellness Influencers? | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/moms-coaches-doctors-entrepreneurs-who-are-americas-health-and-wellness-influencers/



Health and wellness influencers dominate social media. A new report shines a light on who they actually are. | Vox

https://www.vox.com/good-medicine-newsletter/487970/health-and-wellness-social-media-influencers-pew-report



ピュー研究所によると、アメリカ国民の約半数はどの健康情報が正確であるかを知るのに苦労しており、ほとんどの人は、自分の健康について相反するようなアドバイスに出会っているとのこと。こうした混乱した状況の中で、成人の40％、50歳未満に限ると半数が頼りにしているのがインフルエンサーです。



Half of adults under 50 get information from health and wellness influencers | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/moms-coaches-doctors-entrepreneurs-who-are-americas-health-and-wellness-influencers/pl_2026-05-07_wellness-influencers_0-01/





ピュー研究所はYouTube、TikTok、Instagramで少なくとも10万人のフォロワーを抱え、健康やウェルネスについて定期的に投稿している6828人のインフルエンサーを特定し、SNSプロフィールの分析を行いました。



その結果、「インフルエンサー」のうち41％は自分自身が何らかの医療専門家であると自称していて、ほかはコーチ(31％)や起業家(28％)を称していたとのこと。「インフルエンサー」の3分の2は女性でしたが、特にこの種の「インフルエンサー」を代表していたのは「医師」など特定の背景を持つ男性インフルエンサーでした。多くは自らの人生経験をうまく利用しており、特に女性インフルエンサーは「親」としての経験を活用する傾向が見られたとのこと。





健康・ウェルネス系のインフルエンサーはテキストではなく画像や動画を中心としたプラットフォームで活動する傾向が高く、86％がInstagramにアカウントを持っていて、62％がTikTok、45％がYouTubeでアカウントを持っていましたが、Facebookアカウントを持っているのは19％、Xアカウントを持っているのは10％でした。また、幅広いプラットフォームで活動しているインフルエンサーは少なく、アカウント数は平均で2つでした。



Vast majority of health and wellness influencers are on Instagram | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/moms-coaches-doctors-entrepreneurs-who-are-americas-health-and-wellness-influencers/pl_2026-05-07_wellness-influencers_0-02/





ピュー研究所は、調査対象のインフルエンサーを「10万人のフォロワーを抱えること」としましたが、そのうち8％のインフルエンサーは100万人以上のフォロワーを抱えています。フォロワーの多いインフルエンサーの46％は男性で、全体のインフルエンサーの割合からすると男性率が高いといえます。



Around 1 in 10 health and wellness influencers have more than 1 million followers | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/moms-coaches-doctors-entrepreneurs-who-are-americas-health-and-wellness-influencers/pl_2026-05-07_wellness-influencers_0-06/





なぜインフルエンサーを情報源にしているかというと「健康やライフスタイルを変えたい」という動機が41％に上りました。若者だと、エンタメとして健康系インフルエンサーを見ているという回答も33％あったとのこと。一方で、「たまたま情報に出会ったから」そのインフルエンサーを見るようになったという人も3分の2に上りました。



インフルエンサーの情報を信頼しているかという質問に「完全に／ほぼ信頼している」と答えたのは総じて1割程度で、6割の人は「一部だけ信頼している」と回答しました。高齢層は「まったく信頼していない」と答えた人が3割以上でした。



Older adults are more skeptical of health/wellness information from health and wellness influencers | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/trust-in-health-and-wellness-influencers/pl_2026-05-07_wellness-influencers_2-01/





インフルエンサーやSNS、ポッドキャストなどから健康やウェルネス情報を得た人の54％は「健康になる方法をより深く理解するのに役立った」と回答しました。「健康になる方法について混乱が増した」と答えたのは12％、変化なしと答えたのは34％でした。



54% of health/wellness influencer consumers say influencers help them better understand how to be healthy | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/data-labs/2026/05/07/trust-in-health-and-wellness-influencers/pl_2026-05-07_wellness-influencers_2-02/

