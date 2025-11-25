2025年11月25日 12時08分 ハードウェア

LenovoはAIブームによるPCパーツ供給不足を乗り切るために普段の5割増しでメモリ在庫を積み増し中、2026年まで持ちこたえる見込み



PCメーカーのLenovoが、AIブームによって引き起こされているPCパーツの供給不足に対処するため、メモリなどの在庫を積み増していると報じられています。同社の最高財務責任者(CFO)であるウィンストン・チェン氏によれば、Lenovoは通常時よりもおよそ50％多い在庫を保有しているとのことです。



半導体製造業者はNVIDIAなどのAIチップメーカーへの供給を優先しているため、一般市場へのDRAMの供給が需要に追い付いておらず、結果としてPC用のメモリが不足して価格が高騰しています。



日経アジアは業界関係者の話として、「ほぼすべての大手メモリチップメーカーがフル稼働またはほぼフル稼働しており、AI需要により2026年の製造枠はほぼ完売している」と報じています。



このような背景から、Lenovoは価格変動の激しい時期を乗り切るために、賢明な戦略として大量のメモリ在庫を確保する動きに出ているとのこと。



経済メディアのBloombergによれば、Lenovoは2026年の終わりまで部品不足に十分対応できるほどの在庫を積み増しているとのこと。この在庫確保により、Lenovoは競合他社よりも有利に供給不足を乗り切ることが可能で、製品価格を低く抑えることが可能になるとみられています。実際にLenovoは、今年の好調な売上成長を維持するために、現在の四半期においては顧客へのコスト転嫁、つまり値上げを避ける方針を示しています。





一方で、十分な在庫を持たない他のメーカーは厳しい状況に直面する可能性があります。中国の半導体大手SMICは、現代のあらゆる電子機器に不可欠なメモリの不足が、2026年の自動車や消費者向け電子機器の生産を制限する可能性があると警告しています。



また、スマートフォンメーカーのXiaomiも、供給不足により2026年度はスマートフォンの価格が上昇すると予想しています。専門家はこのメモリ価格の高騰がいつ終わるか予測できないとしていますが、Bloombergは「少なくとも2026年いっぱいはこの状況が続く」と確実視しています。