2026年2月12日のヘッドラインニュース

ミスタードーナツが創業55周年を記念して、販売終了から12年が経過した「ショコラフレンチ」シリーズ全3種を2026年2月18日(水)から期間限定で発売します。価格はいずれも税込で、「ショコラフレンチ」がテイクアウト183円・イートイン187円、「エンゼルフレンチ」がテイクアウト194円・イートイン198円、「ザクザクチョコクリームショコラ」がテイクアウト205円・イートイン209円です。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）




◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
飲酒とがんについて ― 科学的エビデンスを踏まえた理解のために｜お知らせ｜日本癌学会

令和8年2月9日

がんの予防は、私たち一人ひとりの生活習慣と深く関わっています。近年、国際的な研究の積み重ねにより、飲酒ががんのリスクを高める要因であることが、科学的に明確になってきました。世界保健機関（WHO）の専門機関である国際がん研究機関（IARC）は、飲酒を「ヒトに対して発がん性がある」と評価しています。これは、飲酒が口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓（肝細胞がん）、大腸、乳房など、複数のがんの罹患リスクを高めることが、多くの研究で示されているためです。

重要な点は、飲酒量が増えるほど、がんのリスクも高くなるということです。また、これまでの研究から、「ここまでなら安全」と言い切れる飲酒量は明らかになっておらず、少量の飲酒でもがんのリスクが高まることが知られています。特に日本人では、体質的にお酒に弱い方(遺伝的にアルコールを分解しにくい方)が一定数おり、より配慮が必要となります。

これまでの研究により、飲酒量を減らすことで、がんを含むさまざまな疾患へのリスクを下げられる可能性が示されています。私たちひとりひとりが、飲酒は「がんのリスク因子の一つ」であることを正しく知り、自分自身の体質や年齢、性別、既往歴などを踏まえて飲酒量を考え、そして、飲酒について「知る」「考える」「選べる」環境づくりを進めていくことが大切です。

日本癌学会は、「飲酒とがん」について、国民の皆さまが納得して健康的な選択を行えるための正しい情報の発信を行ってまいります。


◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
◆新商品（衣・食・住）
