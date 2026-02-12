2026年2月12日のヘッドラインニュース

いまのXは青バッジのインプゾンビがすぐ投稿にぶら下がってくる不愉快な空間になっているが、「金目当てのよく知らんやつが意味わからんことを話しかけてくる」というのはイーロンが日常的に体験している風景なのかもな…と想像して少し感傷的になった