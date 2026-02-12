2026年2月12日のヘッドラインニュース
ミスタードーナツが創業55周年を記念して、販売終了から12年が経過した「ショコラフレンチ」シリーズ全3種を2026年2月18日(水)から期間限定で発売します。価格はいずれも税込で、「ショコラフレンチ」がテイクアウト183円・イートイン187円、「エンゼルフレンチ」がテイクアウト194円・イートイン198円、「ザクザクチョコクリームショコラ」がテイクアウト205円・イートイン209円です。
ショコラフレンチ｜ミスタードーナツ
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260218_chocolatefrench/
自動運転システム「神の目」を将来的に全車種に搭載する方針をBYDが表明 - GIGAZINE
恐竜・愛媛のアルル・ステラーカイギュウのステラーちゃん・ヴォルタくんなどが集まった「ぷち★アソビ vol.10」レポート - GIGAZINE
ツルツルボディの中に骨格が透けて見える「玉骨標本・鯱」、自分で磨いて仕上げる楽しみあり - GIGAZINE
一年中温度を一定に保つ地下温室「ワリピニ温室」の仕組み - GIGAZINE
ADHDを抱える人は常識にとらわれずに高い創造性を発揮する - GIGAZINE
観葉植物で室内の汚染物質を除去するにはどの程度の数を置けばいいのか？ - GIGAZINE
若いゲーマーは道徳的推論能力が非ゲーマーよりも高いことが研究により明らかに - GIGAZINE
バンジージャンプ時の「いつ飛ぶか」を脳波で検出することに成功 - GIGAZINE
「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 THE MOVIE」太川陽介＆蛭子能収＆三船美佳インタビュー、台湾縦断旅の結末は？ - GIGAZINE
「好奇心の窓」によって音楽の好みは20代のうちに固定されてしまう - GIGAZINE
半年間無名だったのに突然爆発的大ヒットで1日500万円を得たが消滅した「Flappy Bird」とは？そして人気絶頂でアプリを削除した作者へのインタビュー - GIGAZINE
「勝手に入るゴミ箱」を文化庁メディア芸術祭会場で実演しているムービー - GIGAZINE
「よっちゃんいか」が立体化されてフィギュアになるとこうなります - GIGAZINE
最初から塩味のする新野菜、アイスプラント「潮菜(シオーナ)」を食べてみました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
スタンプのタグ設定するんだけどこれなんかウケる pic.twitter.com/5M4jwftuKN— みさいる (@missile_39) 2026年2月9日
いまのXは青バッジのインプゾンビがすぐ投稿にぶら下がってくる不愉快な空間になっているが、「金目当てのよく知らんやつが意味わからんことを話しかけてくる」というのはイーロンが日常的に体験している風景なのかもな…と想像して少し感傷的になった— スドー🍞 (@stdaux) 2026年2月10日
香川県とNVIDIAの提携プレスリリース、思ったよりヤバかった pic.twitter.com/kWOzSMKVHH— 野生の男 (@yasei_no_otoko) 2026年2月12日
エヌビディア合同会社との連携協定締結式を開催します | 香川県 せとうち企業誘致100プラン
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
飲酒とがんについて ― 科学的エビデンスを踏まえた理解のために｜お知らせ｜日本癌学会
令和8年2月9日
がんの予防は、私たち一人ひとりの生活習慣と深く関わっています。近年、国際的な研究の積み重ねにより、飲酒ががんのリスクを高める要因であることが、科学的に明確になってきました。世界保健機関（WHO）の専門機関である国際がん研究機関（IARC）は、飲酒を「ヒトに対して発がん性がある」と評価しています。これは、飲酒が口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓（肝細胞がん）、大腸、乳房など、複数のがんの罹患リスクを高めることが、多くの研究で示されているためです。
重要な点は、飲酒量が増えるほど、がんのリスクも高くなるということです。また、これまでの研究から、「ここまでなら安全」と言い切れる飲酒量は明らかになっておらず、少量の飲酒でもがんのリスクが高まることが知られています。特に日本人では、体質的にお酒に弱い方(遺伝的にアルコールを分解しにくい方)が一定数おり、より配慮が必要となります。
これまでの研究により、飲酒量を減らすことで、がんを含むさまざまな疾患へのリスクを下げられる可能性が示されています。私たちひとりひとりが、飲酒は「がんのリスク因子の一つ」であることを正しく知り、自分自身の体質や年齢、性別、既往歴などを踏まえて飲酒量を考え、そして、飲酒について「知る」「考える」「選べる」環境づくりを進めていくことが大切です。
日本癌学会は、「飲酒とがん」について、国民の皆さまが納得して健康的な選択を行えるための正しい情報の発信を行ってまいります。
絵本読み聞かせ、子どもの発達に好影響 大人と目線を合わせる機会に：朝日新聞
日本の研究インフラを可視化！大学共用設備4,250台の横断検索が可能に | Nagoya Startup News
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市首相、衆院選で圧勝 しかし経済回復は実現できるのか - BBCニュース
中道代表選、泉健太議員は立候補せず「私自身の状況、熟していない」 京都3区｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
宗教団体の献金・支援は認められるか 法哲学者が語る政教分離の本質：朝日新聞
フォード、10〜12月最終赤字1.7兆円 EVの巨額損失響く - 日本経済新聞
刀CEO森岡毅氏の回答全文「経営者としての判断と責任を重く受け止める」「ハリーポッターの誘致は私自身が提案」 | 週刊文春
スウェーデン、国籍取得を厳格化へ 要件は「真面目に働いて暮らしている人」 語学力や一般常識も必要 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
衆議院選挙“落選”で片づけに追われる 中道･岡田克也氏｢高市総理と戦っているようだった まんまと国民は乗せられてしまった」 | TBS NEWS DIG
全米知事会、トランプ氏との会合中止 共和党のみ招待に反発 | ロイター
「オール沖縄」が「オールゼロ」に 現実の課題に向き合ってこなかった政治勢力の末路 沖縄考（62） 那覇支局長・大竹直樹 - 産経ニュース
エプスタイン“乱交島”に東芝が営業をかけていた！ 捜査資料で判明…東芝は「事実関係を確認中のためコメントは控える」 | 文春オンライン
村上誠一郎氏「消費税の廃止や減税、慎重に考えるべき」党運営と政治改革へ直言「首相の解散権は考える時期に来ている」【後編】 | TBS NEWS DIG
【独自】助成金啓発団体が不正受給を指南と証言「まるで受け子の気分」正社員を“非正規”と偽り1人最大80万円…国会議員の姿も｜FNNプライムオンライン
移民捜査官が市民を射殺...対峙する米住民の本音「日本人も毎日、恐怖。警察官にも突き放されたと聞いた」 - 週プレNEWS
高市政権に「伝家の宝刀」すら抜けない…多弱野党、始まる暗中模索 [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
価格急上昇の金の確定申告 取得費不明だと売却価格の95%が売却益に - 日本経済新聞
米フロリダ州、強盗殺人犯の死刑執行 殺人で10年服役、釈放の数か月後にまた殺人 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、2006年にエプスティーン元被告のふるまいは「誰もが」知っていたと発言か 元警察本部長の証言が新資料に - BBCニュース
村上誠一郎氏「100年前に戻りつつある。スペイン風邪、大恐慌、そしてヒトラー政権」警鐘を鳴らす外交と財政の行方は【前編】 | TBS NEWS DIG
「私も党を引っ張る立場に」中道代表選出馬の階猛氏 大敗の原因は「時間足りなさ過ぎた」 - 産経ニュース
オーストラリア、中国人スパイ2人を逮捕・訴追「外国からの干渉罪」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
ハイネケン、業績低迷で最大6000人削減 全従業員の7%相当 - 日本経済新聞
騒ぎになったからとりあえず消す。— きよまる (@k_y_h_n_000) 2026年2月11日
「うるさいな、はいはい消せばいいんでしょ」という、投げやりなため息が聞こえてきそうな対応です。でも、警察の皆さん。ご自身で作ったポスターの文言を覚えていますか？
「あなたの投稿が、相手に一生の傷を残すかもしれません」… https://t.co/IZC599CRva
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
娘が絶対謝らないマンなので保育園でどうしてるか訊きに行ったら「保育園でも謝りません」と返された「一度言えればすんなり言えるようになるかも？」 - Togetter
海外のホテルでよく見る、こういうシャワールームはマジで誰得なの「床ビッチャビチャになって謎」→ドイツで清掃員をしていた方が理由を教えてくれた - Togetter
医師国家試験に禁忌肢が導入されたばかりの頃、試験後に禁忌肢について話していたら、学年成績トップの同期「あの問題は答えなかった。他で十分点数が取れているから」 - Togetter
言動がきつくて皆から嫌われていた英語教師が三者面談の時に私の親に向かって「この子がどうしていつも自分を否定しているのか理由が分かりました」と啖呵を切っていて凄く救われた - Togetter
これは美容外科のゲートウェイドラッグだと思ってるし一時期男性も同様の値段だったんだけど最近は男はそこから沼にハマらないと気づいたのか5倍ぐらいの値段に戻った。 https://t.co/egklH8B8Vj— くまぎ (@kumagi) 2026年2月12日
昭和40年台から50年台にかけて、わしの父親たち馬主会役員と競馬会と調教師会で話し合い、— 西山茂行 (@seiun0005) 2026年2月12日
『このまま行ったら当時4200馬房が限界で（現在は美浦と栗東で3860馬房）、新規の調教師が入れなくなる。調教師の定年を導入するしか無い。』
で、当時の調教師会の大反対があり、すごくもめた。… https://t.co/XwHA7fqxO0
読むと発狂します pic.twitter.com/Ko6BD8DJ9A— りず＠エッセイ漫画 (@rizu_manga) 2026年2月11日
ホッキョクグマ「ゴーゴ」の死亡について（第2報）|お知らせ|よこはま動物園ズーラシア公式サイト｜公益財団法人 横浜市緑の協会
ファイナルコールが話題ですが、昭和の人間だからか空港に行くにはいつも緊張してしまい、国内線の場合、空港には少なくとも1時間前、搭乗口には20分前に行ってしまいます。— 篠原裕明 (@shino7878shino) 2026年2月12日
ウユニで日本人禁止の宿泊施設が増えてるのって絶対に口コミの影響が大きい...1泊1,000円のホステルなのに”お湯の調整が難しかった”とかで低評価つけるから嫌われて当然 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
OpenClawのビジネス向け環境構築で考える、AIエージェントの倫理とセキュリティ。そしてクローズドループへ | DevelopersIO
スターリンク遮断でロシア軍が大混乱に 指揮系統「崩壊」、外国技術依存の脆弱性露呈 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）
"大人向け"の映像にモザイクを入れるバイトで1日8時間人間の局部を見るようになり『この世にはAIに奪われたほうがいい仕事もある』と考えるようになりました - Togetter
一番の脆弱性は"人間のコードレビュー"だった
「チームみらいの過疎地得票率が不自然に均一」という主張を、208市区町村の公式データで検証してみた｜せい@健康優良不良プログラマ
『きのこの山』『たけのこの里』AI味覚センサーで解析した結果「甘みが上回ってる時点できのこの勝ち」「お子ちゃま舌で草草の草」 - Togetter
「成仏してクレメンス」Xに新たな「グエー死んだンゴ」ニキ現る...膵臓がん研究の発展を望んでいた故人の想いに寄付が集まり出す - Togetter
忙しい社会人のための最強勉強法【ChatGPT × Obsidian × NotebookLM】 #資格 - Qiita
ニュースレターを5年間配信して学んだことをまとめてみた。 - 世界のねじを巻くブログ
リーダー経験から逃げ続けた人が、30代以降で直面する残酷な現実【無気力なリーダー論 #8】｜無気力なPM
Geminiの全チャット履歴をNotebookLMに食わせて「自分専用ナレッジベース」を作った話
【特集】令和に蘇るワープロ専用機？Intel N150で作るキーボード+液晶一体型PC - PC Watch
【ご報告】2月5日 にじボイスのサービス提供企業からかねてより声優の権利・プライバシーに係る件について重ねて質問してまいりましたが、正式に回答は返して頂けず、「サービスが2月4日に終了しました」という報告のみ連絡が来ました。https://t.co/NhBqeNILbb— 日本俳優連合(JAU・日俳連)公式 (@JAU_Official) 2026年2月12日
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
時系列でおさらいするフランス革命の経緯 全国三部会からテルミドールまで - ニコニコ動画
【前編】ロベスピエールはただの恐怖政治の独裁者だったのか？ 悪名高き革命家の前半生 - ニコニコ動画
うちの唯ちゃんガレキ— 猫月＠WF2026W 4-21-03 (@nekothuki) 2026年2月10日
1年以上にわたる飽和再販を繰り返した結果
(なんなら動きが鈍くなったタイミングで3個くらい同じやつに素知らぬ顔で売りつけた)
今回のワンフェスではうちのキットの転売ゼロという駆逐に成功しました
ジャンプラのインディーズ連載は夢があるので、一生懸命漫画を描いてるけどうまく周知が広まらない人におすすめします。— アンギャマン (@ANGYAMAN) 2026年2月10日
長く漫画を描き続ける為の手段として非常に優秀だと思います。
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第1弾（30秒Ver.）｜5月8日（金）公開 - YouTube
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』自己紹介ボイス〈ビクトリア（CV.安済知佳）〉｜TVアニメ化決定⟡.· - YouTube
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第2弾PV｜2026年4月より放送！劇場先行版テアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube
特別なサプライズ ＋さらに可愛さ増量中？！【マインクラフトマンスリー】 - YouTube
カバー株式会社による米国での著作権侵害訴訟（「マリアのVTuberにうず」）｜りひと
Mightreya - Official Gameplay Trailer - YouTube
スーパー銭湯でご飯を食べ会計しようとしたら、なぜか注文一覧には頼んだ覚えのない品名の数々→プリキュアコラボメニューしか頼んでいなかったためか店員に全く疑われずに済んだ話 - Togetter
【放送時期変更のお知らせ】— 『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式 (@roshidere) 2026年2月12日
TV アニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2」につきまして、更なるクオリティの向上を図るため、放送開始時期を【2026年】から【2027年】に変更させていただくこととなりました。… pic.twitter.com/siH4aTJcp2
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ウクライナ代表選手の戦死者追悼ヘルメット、IOCに止められても着用続けると宣言 - CNN.co.jp
ウクライナ選手、戦死者写真の禁止ヘルメット着用へ IOCは腕章で妥協案 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
『ファンの方からプレゼントが届いてます』— パペットマペット (@papeushikaeru) 2026年2月11日
とスタッフさんからプレゼントを渡されて大喜びで受け取ったけど、よく見たらパペットマペットへのプレゼントだった時のパックンマックンのパックンさん pic.twitter.com/oNf5rXIdQY
◆新商品（衣・食・住）
あえて割った断面にまでしみ込む特製醤油だれ 『技のこだ割り うに醤油だれ』期間限定発売 | 亀田製菓株式会社
電動アシスト自転車「PAS CHEER」2026年モデルを発売～容量アップした新型バッテリーを採用し高い利便性を実現～ - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社
(PDFファイル)コク深い鶏塩うどんに白髪ねぎをたっぷりのせた一杯！なか卯が「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を発売
