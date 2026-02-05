2026年2月5日のヘッドラインニュース

2026年02月05日 18時27分 ヘッドライン

2026年4月に放送開始予定のアニメ「インゴクダンチ」の公式サイトが2026年2月4日に開設されました。インゴクダンチはニコニコ静画(漫画)のドラドラしゃーぷ#レーベルで連載されている「淫獄団地」をアニメ化した作品で、ニコニコ静画での累計再生回数は2800万回を超えています。



TVアニメ「インゴクダンチ」公式サイト

https://ingoku-danchi.deregula.com/



公式サイトのトップ画像はほのぼのした雰囲気に見えますが、少しスクロールしてイントロダクションを見ると「変態人妻出没注意」「狂気に堕ちた人妻たちの襲撃」「A級人妻カンザキ」「団地の闇」「バニシング排斥婦人会」などとんでもない用語が並んでいます。





キャスト情報も発表されています。ヨシダ役は和久野愛佳さん。その他主要キャラクター10名を優木かなさんが担当します。公式サイトでは各キャストのコメントも確認できるので見てみてください。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



もう言わせてもらうけどね

あのね、マフティーが観光地にいるわけないでしょうが！

こちとらここまで来るのに変なヒゲ乗せて戦わされて挙句の果てにはダイビングさ

ぼかぁそんな死ぬ思いまでしてるってのになんだい君は？愛人連れてオーストラリア観光かい？

しないよぉテロリストが思い出作りは — シ゛ュ🍐 (@GirafFrance_74) 2026年2月4日









日本の英語教科書の先生は美人でいいな



わしの世代の台湾の教科書ではノコギリ持って不法侵入してきた謎の生命体だったぞ pic.twitter.com/nNhRTK4okg — 名無師 台灣FF46, Day2&3, C08,D36 (@nanasi_RPG) 2026年2月4日









タバコについてのアンソロジー



中島らもさん…知らない人だなぁ

サーっと流し読みするか



と思ったらスタートの一文で ！？！？！？ってなって結局読んだ

喫煙者の文章には得体の知れない引力がある pic.twitter.com/H7ozbDonkH — 白湯をがぶ飲み (@sayu_nomu_ippai) 2026年2月4日



海外の友達が自分で作ったアジア人を見分けるフローチャートを見せてくれたのだが、問１で日本人が判別されて笑ってしまった「今日の自分で爆笑」 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

となりの発達障害：読み書き困難な学習障害 なぜ日本の大学生に少ない 専門家の危機感 | 毎日新聞



弊所に関する一部報道について | 理化学研究所



この度、一部の報道機関において、弊所理事長 五神 真について日本化粧品協会との関係に係る報道がなされましたが事実誤認を与える内容が報道されたことは、大変遺憾です。



研究所において確認したところ、事実関係は以下の通りです。これらの事実は当該報道機関からの取材に対し経緯を含めて真摯に説明したものです。



1.五神 真は、これまで一般社団法人日本化粧品協会と直接かかわりを持ったことはないこと。また、当該協会や関係者に何らかの要求をしたり、先方から要望を受けたりしたことは一切ないこと。

2.また、弊所において2024年9月以降に、報道されているような事案を契機とした理研と当該研究者、または東京大学 大学院医学系研究科の皮膚科講座との共同研究契約はないことを確認していること。



JAXA 小型ロケット「イプシロンS」開発計画の見直し決定 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、文部科学省



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

飲料用ペットボトルで洗剤などの保管は危険 誤飲で重い健康被害も 国民生活センター 注意呼びかけ | NHKニュース | 医療・健康、家庭・子育て



ワシントン・ポストが3割解雇 経営難に加えトランプ氏の影響指摘も [トランプ再来]：朝日新聞



パナマ、中国の「重い代償」脅迫に反発 運河問題 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ゼレンスキー氏、5万5000人のウクライナ兵がロシア侵攻後に死亡と発言 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシア、核兵器制限「もはや拘束されず」 新START失効で 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



参政党に関するX投稿、参院選から半減 カギ握る「第三者」の存在 | 毎日新聞



中ロ同盟は世界の「安定化要因」 プーチン氏 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



高市首相の事務所が旧統一教会関係者にあいさつ状か 文春が報道 | 毎日新聞



教団関係者にあいさつ状か 首相事務所、文春が報道 | NEWSjp



高市首相事務所が教団側にあいさつ状の報道 官房副長官「コメント控える」 | 毎日新聞



【速報】旧統一教会の解散命令可否、3月4日に決定|47NEWS（よんななニュース）



仏当局が中国人2人をスパイ容疑で逮捕 民泊にパラボラ設置、軍事情報を本国に送信か - 産経ニュース



ロシア、スタンダップコメディアンに懲役5年9月 両脚失った傷痍軍人を「脚のないスケーター」とやゆ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「もう国には戻らない」政治に失望するタイの若者 遠のく変革の機運：朝日新聞



カナダ、ＥＶ義務化撤回へ 新燃費基準に置き換え＝報道 | ロイター



コインパーキングに7年近く車を放置 業務を妨害した疑いで運送業の男を逮捕 料金は300万円超 神戸|事件・事故|神戸新聞NEXT



「モームリ」事件 紹介受けていた弁護士2人書類送検 | NHKニュース | 事件・事故、仕事・働き方、東京都



ビル・ゲイツ氏、エプスタイン元被告と過ごした「すべての瞬間」を後悔 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【ファクトチェック】日本保守党・百田代表「外国人は国保にただ乗り」は誤り 年金も加入義務、厚労省「優遇ない」 | 沖縄タイムス＋プラス



無許可でヒグマ駆除疑い 道警、ハンターら書類送検|47NEWS（よんななニュース）



警察の懲戒処分、10年で最多 勤務中ゲーム「職務放棄」増加|47NEWS（よんななニュース）



首相の番組欠席に副長官「政府として答えず」 政府高官が見送り判断 | 毎日新聞



高市首相のNHK番組欠席「木原官房長官が判断」 握手で持病が悪化 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



参政候補「スウェーデンは刑務所の98%が移民だそうだ」→「誤り」 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



食品店を襲った「ロビン・フッド」窃盗団、盗んだ食品を住民に配布 カナダ - CNN.co.jp



「いま必要なのは前向きな何か」 徒歩で米首都目指す僧侶に大きな反響 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News



中道の公明系、自民と連立6割が前向き 立憲系と差 朝日･東大調査 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



参政から高市氏にネタ変更 選挙で稼ぐYouTuber、思わぬ暗転 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



バイデン前大統領の妻ジル氏の元夫、殺人罪で起訴 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



実は「ビビり体質」の高市首相では食料品消費税ゼロは絶対に実現できない！ 見せかけの“勇ましい言葉”にだまされてはならない 古賀茂明 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）



トランプ氏「台湾問題で中国の懸念重視」 習氏と電話、中国外務省 - 日本経済新聞



「高市改憲」、野党がカギ握る? 国民民主、参政と連携模索か | 毎日新聞



「中道・安住氏の不記載は数百万」ジャーナリスト山口敬之氏が誤りを認めて削除 ユーチューブ番組で言及、大量拡散＜かほQチェック＞ | 河北新報オンライン



決算:パナソニックHD、人員削減1万2000人に拡大 純利益の通期予想下げ - 日本経済新聞



パナソニックHDの人員削減、1万2千人に拡大 希望者が想定上回る：朝日新聞



イラン、女性の二輪免許取得を正式容認 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



高市早苗首相の“ホクホク発言”を「前時代的」と一刀両断したみずほ銀行の異例リポート、SNSで爆速拡散 | 週刊女性PRIME



トランプ氏、エプスタイン問題の幕引きを改めて主張 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



柏崎刈羽原発のトラブル、原因は警報設定のずれ 再起動の時期判断へ：朝日新聞



【テレビ】玉川徹氏 選挙に関するSNS情報に「何らかの形で規制をかけるしかないのでは」 その理由も説明: なんじぇいスタジアム＠なんJまとめ



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

カフェで隣に来た大学生っぽい2人組が飲み物とペヤングを持ち込んで食べ出したのでびっくりした...→「持ち込んでも問題ない」と思う人がいるのはこういうことかも - Togetter



レジで研修中の若い女の子が中年男性に「これ終わったらご飯行こうか？何時までや」と声をかけられていたので助けようとしたらその子が「もう！お父さん恥ずかしいから帰って！」 - Togetter





【ボンボンドロップシール販売中止のお知らせ】

全てのお客様への公平な販売と園内の安全確保が困難と判断したため、当面の間当園での本商品の販売は販売中止といたします。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。… — 足立区生物園 (@seibutuen_info) 2026年2月5日



カナダ農協・オーストラリア農協はいかにして崩壊したか｜shinshinohara



ブラジル行きたいと言う知人に「ポルトガル語わかる？」と尋ねたら「ブラジル語でしょ」と笑われたので、公用語について話したところ「公用語って何？」と斜め上の返しが来た - Togetter





なんかすごいの獲ったダイサギ。さすがにこれは飲みきる前にお尻から出てくるんじゃないかと。 pic.twitter.com/feVI6DYx2k — Jun MATSUI (@munkarra) 2026年2月2日



31種類を食べ比べて選んだ安くて美味い大盛カップ麺ベスト10 - 東雲製作所



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）









TSMCの熊本新工場、最先端品「3ナノ」に転換 AI向け需要増 - 日本経済新聞



熊本で国内初の３ナノ半導体量産計画、ＴＳＭＣが高市首相に伝達へ : 読売新聞



NPUなんて飾りだ！その認識、これを読めばちょっと変わるかも - PC Watch



声優ら、声のAI無断複製に危惧 権利侵害訴える手立て乏しく - 日本経済新聞



OSSは特別じゃない。アウトプットを30年間続けてきて得たもの - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出



Netflixと同価格でLYPプレミアムの全特典が利用できる新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始｜LINEヤフー株式会社



Oracle Database@AWS、日本で提供開始 | Oracle 日本









特に小規模VTuberの所に現れやすいリスナーで、配信者を自分の思い通りにしたいって人が多すぎるんだよ。



先に提供してるのはこっちなの。

君達に推しを選ぶ権利があるように、こっちにもリスナーを選ぶ権利があるんだよ。



間違っても来てやってるとか思うなよ。… — えだまめ おこめ (@okome_sub_0216) 2026年2月4日







2026年初頭のClaude Code Skillsについてまとめる



インテル反攻の2026年。Core Ultraシリーズ3で描く“AI PC新章” - PC Watch



Geminiが作ってくれた最悪なプログラミング言語「Ojisan」、最悪だが読みやすく分かりやすいという声が寄せられる - Togetter



新刊でLuupについて書いたところ「Luup広報責任者から削除要求」が来た→法的措置を匂わせる行為に「むしろブランド毀損では？」「本末転倒」と反発する声 - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

音街ウナのドキドキインタビュー！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





Discordり散り - ニコニコ動画





【嘘字幕シリーズ】ペニーワイズが第9回P1グランプリをオススメするようです - ニコニコ動画







人口調整局ex⑥

誰かに覚えていてもらいたかった… pic.twitter.com/9uCHL7tyHa — 丹尺丹 (@an5d5) 2026年2月4日





二次創作の罠 マイナーキャラ編 pic.twitter.com/uvQntEZKOS — 伊東 (@ito_44_3) 2026年2月4日



限定ポケカを不正購入容疑で逮捕 「複アカ」作り3倍の値段で転売か [東京都]：朝日新聞





キルケーを観たレネとシャディク pic.twitter.com/AzFo8WGaoe — ひねはつじ (@medama_usagi) 2026年2月4日



「出木杉君は元来、映画版ドラえもん用のキャラだが、バランスの関係で出演不可に」？驚きの説が… - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-



















TVアニメ「うちの弟どもがすみません」キャラクターPV｜《成田 源》CV.増田俊樹 - YouTube





アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ノンクレジットオープニングムービー｜白鯊JAWS 「The Eye」 - YouTube





アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ノンクレジットエンディングムービー | AK劉彰「Lull」 - YouTube





TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第5話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲)「おえかきしようよ」 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】北海道ビジュアルSpecial動画 - YouTube





【僕ヤバ】今日のツイヤバ「移動教室」【映画公開まであと9日】 - YouTube





シニガミ姫の絵本「幽蛾なる血と赤毛の第三王女」『シニガミ姫と異書館ノ怪物』 - YouTube





『Marathon』「デストロイヤーシェル」 シネマティックトレーラー - YouTube





「刃牙道」予告編 - Netflix - YouTube





『Marathon』「アサシンシェル」 シネマティックトレーラー - YouTube





『オーバーウォッチ』短編アニメーション｜帝国の覇者 - YouTube





【好評発売中】『ドラゴンクエストVII Reimagined』 ローンチトレーラー - YouTube





『OPUS 星歌の響き -Full Bloom Edition』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





『エーペックスレジェンズ』: ブリーチゲームプレイトレーラー - YouTube





『アーケードアーカイブス フルスロットル』配信開始！ - YouTube





「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 ローンチトレーラー - YouTube





【原神】ストーリームービー「雲間の月」 - YouTube





【原神】ストーリームービー「古き日の悪夢」 - YouTube





『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』PC版紹介トレーラー【2026年2月12日発売】 - YouTube





Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5 - YouTube





ソニーミュージック社長に岩上敦宏氏 「鬼滅の刃」アニメの仕掛け人 - 日本経済新聞







同僚の高校生の息子が「このゲームやってくれたらPayPayで200円あげます」というメッセージをきっかけに危うく大金を振り込むところだったと聞いて震えた - Togetter



乙女向けとBL要素はなぜ相容れないとされるのか(乙女側視点) - DLチャンネル みんなで作る二次元情報サイト！



TVアニメ『サンダー３』公式サイト



TVアニメ『サンダー３』ティザーPV｜7月ほうそうかいし！！！ - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

ロス五輪会長に辞任求める声、エプスタイン事件への関連取りざたされ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News





1/31に新潮社との出版契約を解消したので、『怪談小説という名の小説怪談』は絶版・配信終了しました（他社で出し直す予定）。



また準備中だった『小説新潮』長編連載も中止しました。 — 澤村伊智 (@ichisawamura) 2026年2月5日



『モブ子の恋』特報 6月5日（金）より公開 - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

(PDFファイル)冷凍食品「赤坂璃宮の小籠包」2026年3月1日(日)新発売



ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』・『ソルティハニーバター』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs



春の彩りをひと袋に！ 『春のつまみ種』期間限定発売 | 亀田製菓株式会社

