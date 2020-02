宝くじ当選番号を決めるために天才エンジニアが開発した完全にでたらめな番号を生み出すマシン「ERNIE」

なお、プレミアム・ボンドは記事作成時点でもイギリスに存在し、ムービー中に出てくるERNIEは既に引退していますが初代ERNIEの2万1000倍の速度で作業を行う卓上版の「ERNIE 5」が稼働しているとのことです。数々の改良を経て、最新版ERNIEは鉛筆の先ほどのサイズになりました。 Fifth-generation Premium Bonds computer Ernie 5 could make you a millionaire and boasts quantum technology https://www.thesun.co.uk/tech/8544253/premium-bonds-ernie-5-quantum-tech/

2020年02月05日 06時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logq_fa

