世界の海底ケーブルの敷設位置が一目でわかる世界地図「Submarine Cable Map」

・関連記事

インターネットは海底に敷かれたケーブルによって成り立っている - GIGAZINE



Googleが絶海の孤島に最新テクノロジーの海底ケーブルを設置する理由とは? - GIGAZINE



政府の諜報機関がインターネットの海底ケーブルから盗聴している方法 - GIGAZINE



海底ケーブルを流れる情報が傍受されて諜報機関に売られていることが判明 - GIGAZINE



海底光ファイバーケーブルを含めた全通信の集団監視をしていたことを南アフリカ当局が認める - GIGAZINE



2021年02月05日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.