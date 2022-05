日本とカナダをつなぐGoogleの海底ケーブル「Topaz」は一体どんなテクノロジーを採用しているのか？

Googleはさまざまなサービスを提供しており、これを世界中のユーザーが快適に利用できるように、大陸間をつなぐ海底ケーブルを複数敷設しています。Googleは2023年に開通予定の新しい海底ケーブル「 Topaz 」を敷設中で、このケーブルはカナダのバンクーバーと日本の三重県と茨城県をつなぐ予定です。 カナダと日本を結ぶ初の海底ケーブル Topaz を発表 | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/ja/products/infrastructure/topaz-subsea-cable-connects-canada-and-asia Under the sea: Building Google’s fiber optic network | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/topics/developers-practitioners/googles-subsea-fiber-optics-explained Topazはカナダのバンクーバーにあるポートアルバニアという小さな町から、太平洋を越えて日本の三重県と茨城県までつながる予定の海底ケーブル。Topazは2023年に開通予定となっており、Google検索やGmail、YouTube、Google CloudなどさまざまなGoogleサービスへの低遅延アクセスを実現するのに役立つとのこと。

・関連記事

Googleがアメリカとイギリス・スペインを結ぶ大西洋横断海底ケーブル「Grace Hopper」の敷設を完了 - GIGAZINE



GoogleとFacebookが日本と世界をつなぐ新海底ケーブル「Apricot」の設置を発表 - GIGAZINE



Googleが世界最長の単一電源で動作可能な海底ケーブル「Firmina」を発表 - GIGAZINE



FacebookとGoogleが東南アジアと北米を結ぶ世界初の海底ケーブルを計画中 - GIGAZINE



Googleが絶海の孤島に最新テクノロジーの海底ケーブルを設置する理由とは? - GIGAZINE



2022年05月20日 06時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.