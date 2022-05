2022年05月20日 07時00分 食

ブランドのチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」はチーズ詐欺と戦うため小さなトラッカーを付けている

by Gwendolyn Stansbury



日本でも広く知られている「パルミジャーノ・レッジャーノ」というチーズですが、これはワインなどと同じように原産地を証明し品質を保証する制度の対象となっており、「本物」のチーズの流通は厳しく管理されています。しかし、品質基準に満たない「まがい物」のパルミジャーノ・レッジャーノがあまりにも多く市場に出回っているため、メーカーがチーズにトラッカーを付けて管理する方針を固めたことが伝えられています。



Parmigiano Reggiano: Il Consorzio, p-Chip Corporation e Kaasmerk Matec lanciano una nuova tecnologia digitale innovativa per il tracciamento e la sicurezza alimentare.

https://www.parmigianoreggiano.com/news/parmigiano-reggiano-consorzio-pchip-corporation-kaasmerk/



How a Breakthrough Partnership Changed the Game for Parmigiano Reggiano - P-Chip

https://p-chip.com/how-a-breakthrough-partnership-changed-the-game-for-parmigiano-reggiano/



New 'Smart' Cheese Rinds Help Fight Parmesan Fraud | Food & Wine

https://www.foodandwine.com/news/parmigiano-reggiano-fraud-micro-transponder-rinds-digital-label



2022年3月30日、パルミジャーノ・レッジャーノの統治機関であるパルミジャーノ・レッジャーノ・コンソーシアムが、追跡用のチップを販売するメーカーのp-Chipなどと協力して固有のチップをパルミジャーノ・レッジャーノに割り当て、製品を追跡する方針を発表しました。





パルミジャーノ・レッジャーノは原産地保証制度であるデノミナツィオーネ・ディ・オリージネ・プロテッタの対象品となっており、イタリアのパルマやレッジョ・エミリア周辺で製造された物のみが「本物」と認められています。日本でもよく聞く「パルメザンチーズ」はパルミジャーノ・レッジャーノと同じものだと考えられることもありますが、実は別物。本物は厳格な承認プロセスで高度な品質が保たれているのですが、これを無視したまがい物のパルミジャーノ・レッジャーノも多数流通しており、その売上額は本物とほぼ同等とまでいわれています。



パルミジャーノ・レッジャーノ・コンソーシアムは本物を判別するため、チーズに「カゼインプレート(Placca di caseina)」と呼ばれる刻印や、QRコードや識別子を印字したシートを付着させて管理していました。





今回新たに、パルミジャーノ・レッジャーノ・コンソーシアムはカゼインプレートにp-Chipが開発した塩粒サイズのチップを取り付けることを決定しました。チップはブロックチェーン技術を用いて暗号化され、製品のシリアル化やデジタル認証、リアルタイムの在庫管理などを可能にするとのこと。





パルミジャーノ・レッジャーノ・コンソーシアムは「私たちはこのようなデジタルで安全なラベルを導入した最初の保護コンソーシアムであり、より保護され、より細やかに追跡された製品を保証できることを誇りに思っています」と述べました。