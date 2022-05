マジック：ザ・ギャザリングのカードをAIが自動で作ってくれる「Urza’s AI」

・関連記事

AIが自分だけのマジック:ザ・ギャザリングのカードを自動で生成してくれる「Magic AI」 - GIGAZINE



「マジック:ザ・ギャザリング」のカードを価格順に識別して自動で並べてくれるロボットが登場 - GIGAZINE



世界一有名なTCG「マジック:ザ・ギャザリング」の生みの親がボードゲームを制作する理由とは? - GIGAZINE



「ボブの絵画教室」で有名なボブ・ロスの風景画がマジック:ザ・ギャザリングに採用される - GIGAZINE



世界初のトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」で7枚の人種差別的カードが禁止される - GIGAZINE



2022年05月19日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.