北極海横断海底ケーブルが実現すると日本とヨーロッパの間の通信は30～40％高速化する

ケーブルの総延長は1万2650kmで、コストは約650億ルーブル(計画当時で約1100億円)。ケーブルの運用を担当する国営企業Morsvyazsputnikによると、2021年8月6日にバレンツ海のほとりにあるムルマンスク地方の村・テリベルカで敷設作業がスタート。2024年にシベリアまでの敷設を行い、2026年までの工事完了を目指しているとのことです。 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アラスカ沿岸部に1180マイル(約1900km)の海底ケーブルを保有するQuintillionのマット・ピーターソンCTOは「北極海に海底ケーブルを敷設するのは並大抵のことではありません。作業ができるのは氷に閉ざされない夏の間だけで、氷床が移動することでケーブルが切断される恐れもあります」と危険性を指摘しています。 しかし、Quintillionも新たにアジアとヨーロッパを結ぶケーブルの敷設を計画しており、まずアジア~アラスカ間を3年かけて完成させたのち、カナダ~ヨーロッパ間に着手する予定だとのこと。 The Global Impact of a Trans-Pacific Fiber Optic Cable Route - Quintillion https://www.quintillionglobal.com/the-new-information-highway-the-global-impact-of-an-arctic-fiber-optic-cable-route/ 「Far North Fiber」プロジェクトに携わるFar North Digitalの共同創業者イーサン・バーコウィッツ氏は、北極海を横断する海底ケーブルは必要不可欠なインフラなので、海氷の減少が問題として取り上げられるようになる以前から考えていたとのこと。バーコウィッツ氏は、「海底ケーブルが切断される問題の多くは、船や、船が下ろしたいかりによって、海底が荒らされることで発生します。氷に覆われる北極海であれば、そのような問題は起きません」と語っています。

地球温暖化の影響で、北極海では海氷が減少しています。海氷面積の減少は生態系の破壊や、さらなる温暖化の加速につながると危険視されていて、また、欧米諸国とロシアの地政学的対立の激化にもつながっているとの見方があります。 しかし一方で、大きなビジネスチャンスでもあるとのことで、複数の北極海海底ケーブル敷設計画があり、音声・データ通信の速度の大幅な改善が期待されます。 A Warming Arctic Emerges as a Route for Subsea Cables - WSJ https://www.wsj.com/articles/a-warming-arctic-emerges-as-a-route-for-subsea-cables-11655323903 Ciniaとの北極海ケーブル事業構想に関するMoU締結について | アルテリア・ネットワークス株式会社 https://www.arteria-net.com/news/2022/0216-01/ Russia Builds Polar Express Subsea Cable along Arctic Coastline - Submarine Networks https://www.submarinenetworks.com/en/systems/asia-europe-africa/polar-express/russia-builds-polar-express-subsea-cable-along-arctic-coastline 光ファイバーを束ねた海底ケーブルは、大陸間で行われる音声・データ通信の約95%を担っていて、世界中に400本以上が張り巡らされています。 世界の海底ケーブルの敷設位置が一目でわかる世界地図「Submarine Cable Map」 - GIGAZINE

2022年06月17日 17時02分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

