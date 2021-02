脳は「美」にどう反応しているのか？

・関連記事

女性の脳と男性の脳では「美」についての脳内処理が異なっていることが判明 - GIGAZINE



科学は私たちに「美」とは何かを説明できるのか? - GIGAZINE



「美しさ」に強く感動すると外部刺激に反応しないはずの脳領域「デフォルトモードネットワーク」が活性化する - GIGAZINE



なぜ人間は「美しいもの」に引かれるのか? - GIGAZINE



脳手術後にアーティストとしての才能が目覚めた男性 - GIGAZINE

2021年02月05日 21時00分00秒 in サイエンス, アート, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.