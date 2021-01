PlayStation 5とXbox Series Xが半導体大手のTSMCの製造ラインを圧迫しているという報告

2020年11月に発売された家庭用ゲーム機の PlayStation 5 と Xbox Series X は、どちらもAMDのZen 2アーキテクチャベースのCPUとGPUを搭載していることで話題となりました。しかし、発売から2カ月経った記事作成時点でも市場には十分な数が供給されておらず、品不足が続いています。そんなPlayStation 5とXbox Series Xの需要が急増したことで、TSMCの製造ラインが圧迫されていると、技術系ニュースサイトのExtremeTechが指摘しています。 Report: Packaging Issues, PS5 Demand May Be Hurting TSMC Production - ExtremeTech https://www.extremetech.com/computing/318937-report-packaging-issues-ps5-demand-may-be-hurting-tsmc-production

2021年01月08日 23時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

