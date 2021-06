2021年06月21日 11時15分 ハードウェア

AppleやAMDのチップ製造を一手に担う「TSMC」に世界市場が依存しすぎているという報道



AppleやAMDなどの製品に含まれるチップのほとんどは台湾の半導体ファウンドリTSMCが製造しています。アメリカ大手紙のThe Wall Streat Journalが「チップ製造に関する世界の依存度が深まりすぎていてリスクが生じている」と報じています。



Apple・AMD・Qualcomm・MediaTekなど、世界のあらゆるメーカーが設計するチップの製造を一手に引き受けるのがTSMCです。消費者に直接的に関わる企業ではないため一般知名度はそれほど高くないとされていますが、その時価総額はおよそ5500億ドル(約61兆円)で、世界の時価総額ランキングで11位に付けるという超巨大企業。市場調査企業によると、世界の高精度プロセッサの約92%や車載プロセッサの60%はTSMC製とのこと。2021年第1四半期における半導体製造業世界トップ10の収益比較では、TSMCは総収益の55%を占めており、まさに「一強」といえる状況です。



このTSMCに関してThe Wall Streat Journalが報じたのが、「TSMCに対する依存が世界経済に脅威をもたらしている」という内容。前述のように世界のIT系企業はTSMCに依存しており、この圧倒的優位を生かしてTSMCは設備投資を拡大し、さらに同業他社を突き放しています。市場調査企業のIC Insightsによると、TSMCとそれに続くSamsungに追いつくためには、他国は「年300億ドル(約3兆3000億円)×5年」が必要とのこと。TSMCは2022年中に次世代5nmプロセス&3nmプロセスの大量生産を開始し、さらに2nmプロセスの開発にも着手しようしていると報じられており、技術においては業界を先行している状況です。



しかし、TSMCが本拠を置く台湾が過去50年で最悪と評される干ばつに苦しんでいる点が大きな懸念を呼んでいます。報道によると、TSMCは半導体を構成する金属層数十枚を洗浄するために1日あたり15万6000トンもの水を用いており、干ばつによる水不足から直接的な打撃を受けているとのこと。2020年に生じた新型コロナウイルスのパンデミックなどによって半導体需要が高まった結果、「半導体不足が危険な領域に突入した」と報じられる状況下において、「TSMC依存」が問題視されています。



バイデン政権は2021年6月に発表した対中国競争力強化法案の中で国内半導体産業に5兆7000億円という巨額の投資を行うと発表しており、TSMC一強状態を打破しようとしています。こうした状況に対し、当のTSMC自体もアリゾナ州に新たな半導体工場を建設しようとしています。こうした動きは、アメリカがHuaweiなど中国企業に対して圧力をかけ続けている点だけでなく、台湾近郊における中国の軍事行動の増加を受けてアメリカ当局が「紛争の可能性が高まった」と判断している点も一因になっているとのこと。



なお、TSMCのC・C・ウェイCEOは世界的な半導体不足について「少なくとも2022年中はチップ不足が解消されず、2023年にようやく解消される可能性が出る」という見解を示しています。