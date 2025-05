Googleが開発した進化的AI「AlphaEvolve」は未知のアルゴリズムや未解決数学問題の新解法を発見可能、すでにGoogle内部ではAI開発やチップ設計の効率化に活用されている

また、AlphaEvolveの研究論文は以下のリンク先で公開されています。 AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery (PDFファイル) https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/AlphaEvolve.pdf

GoogleのAI研究チームであるGoogle DeepMindがコーディングエージェント「 AlphaEvolve 」を2025年5月14日(水)に発表しました。AlphaEvolveはGeminiと進化的アルゴリズムを組み合わせたAIエージェントで、未知のアルゴリズムを発見したり未解決数学問題の新解法を発見したりできるほどの能力を備えています。 AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms - Google DeepMind https://deepmind.google/discover/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/ DeepMind unveils ‘spectacular’ general-purpose science AI https://www.nature.com/articles/d41586-025-01523-z AlphaEvolveは高速かつ効率的なAIモデル「Gemini Flash」や高性能なAIモデル「Gemini Pro」の問題解決能力に進化的アルゴリズムを組み合わせたAIエージェントです。人間によるAlphaEvolveへの指示は最初にAIモデル用のプロンプトに変換され、そのプロンプトの生成結果の「検証」「実行」「採点」を繰り返し実行することで最適な回答を導き出すことができます。

・関連記事

Google DeepMindがタンパク質設計のための新たなAIモデル「AlphaProteo」をリリース - GIGAZINE



Google DeepMindがAI「AlphaMissense」を発表、どの遺伝子変異が有害かを予測して遺伝性疾患の原因を特定するのに役立つ可能性 - GIGAZINE



最強将棋AIが新境地へ、DeepMindのAI「AlphaTensor」が50年以上停滞していた行列乗算アルゴリズムの改良に成功 - GIGAZINE



人間の言葉で指示するだけで「Goat Simulator 3」や「No Man’s Sky」など9つのゲームをプレイできるAI「SIMA」をGoogleが発表 - GIGAZINE



Googleが開発したAI同士をつなげるプロトコル「Agent2Agent(A2A)」をMicrosoftがサポート - GIGAZINE



Googleは検索・Chrome・Androidで詐欺対策にAIを活用、セーフブラウジングにオンデバイスGemini Nanoを導入&Androidに詐欺通知警告AIを導入 - GIGAZINE



GoogleがAIを使った広告システム「AI Max for Search campaigns」を発表、顧客獲得単価を上げることなくコンバージョンが平均14%もアップ - GIGAZINE



2025年05月15日 11時06分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Google's evolutionary AI 'AlphaEvolv….