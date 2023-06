DeepMindが深層強化学習を利用してアルゴリズムを改善するAI「AlphaDev」を発表、すでにソートアルゴリズムやハッシュ関数の高速化に成功

・関連記事

最強将棋AIが新境地へ、DeepMindのAI「AlphaTensor」が50年以上停滞していた行列乗算アルゴリズムの改良に成功 - GIGAZINE



DeepMindの研究者が「AIが人類を滅ぼす可能性は高い」との論文を発表 - GIGAZINE



実はYouTubeショートにGoogleのDeepMindが開発する新型AIモデル「Flamingo」が使われていることが判明 - GIGAZINE



DeepMindが外交ゲーム「ディプロマシー」で他のプレイヤーと交渉してゲームに勝利できるAIを発表 - GIGAZINE



最強囲碁AIのAlphaGoを開発したDeepMindがGoogleのAI部門と統合して「Google DeepMind」に - GIGAZINE



AlphaGoなどを開発したDeepMindがChatGPT対抗の「Sparrow」と呼ばれる独自のチャットボットのプライベートベータ版を2023年中にリリースすることを検討中 - GIGAZINE



DeepMindが開発したAIの「AlphaCode」がプログラミングコンテストで「平均」評価を獲得 - GIGAZINE

2023年06月08日 14時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.