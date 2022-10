最強将棋AIが新境地へ、DeepMindのAI「AlphaTensor」が50年以上停滞していた行列乗算アルゴリズムの改良に成功

囲碁世界チャンピオンを 打ち負かした DeepMind製のAI「AlphaGo」は度重なる機能強化によって チェスや将棋などあらゆるボードゲームへの対応 を果たしました。新たに、AlphaGoの系譜を受け継ぐAI「 AlphaTensor 」が「行列の積を計算する最適な方法を求めるゲーム」に挑み、行列の積を計算する未発見のアルゴリズムを導き出すことに成功しました。 Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4 Discovering novel algorithms with AlphaTensor https://www.deepmind.com/blog/discovering-novel-algorithms-with-alphatensor 今回AlphaTensorが取り組んだ「行列の積を計算するアルゴリズム」は画像処理やゲームのグラフィック処理、天気予報、データの圧縮など日常生活にかかわる多様な分野で用いられています。行列計算を高速化するために多くの企業が計算用ハードウェアの開発や増強に取り組んでいますが、アルゴリズムそのものが効率化されれば行列計算の速度が飛躍的に向上する可能性があります。

2022年10月06日 11時20分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

