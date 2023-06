無料でGPT-4を使い倒して料金を他人に払わせる「海賊版GPT-4」が横行している

共同でコードを書くサービスを悪用し、開発者がそれと気づかないまま公開してしまったOpenAIのAPIキーを スクレイピング してGPT-4を無料で使う手口が確認されたことを、Motherboardが報告しました。 People Are Pirating GPT-4 By Scraping Exposed API Keys https://www.vice.com/en/article/93kkky/people-pirating-gpt4-scraping-openai-api-keys 記事作成時点でGPT-4などの大規模言語モデルを使いたい場合、OpenAIのサイトでアカウントを作成してクレジットカードを登録する必要があります。アカウントを作ると、AIを使用するための固有のAPIキーが付与されるので、アプリ開発者は自分のアプリにこのキーを組み込むことでAIを活用したアプリを開発できます。 APIキーを使うと使用量に応じて料金が請求されるため、OpenAIはAPIキーについて説明するページで「APIキーは秘密であることに注意してください。APIキーを他人と共有したり、ブラウザや他のクライアントサイドのコードで公開したりしないでください」と警告しています。

2023年06月08日

