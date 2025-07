男性品定めアプリ「Tea」から今度はメッセージ内容が流出

あまりにも露悪的だとして一部ネットユーザーの怒りを買い、利用者の顔写真が流出する騒ぎに発展したデートアドバイスアプリ「Tea」から、今度はメッセージ内容が流出しました。個人的なやりとりを盗み見て、メッセージ内容から個人を特定することも容易だったと発見者は伝えています。 A Second Tea Breach Reveals Users’ DMs About Abortions and Cheating https://www.404media.co/a-second-tea-breach-reveals-users-dms-about-abortions-and-cheating/ Teaは女性専用のデートアドバイスアプリで、男性の顔写真と名前を公開してユーザーと語り合うことができるSNSとして人気を集めていました。ところが、女性であることを証明するために提出された身分証明書や自撮り写真を保管するデータベースが暗号化されていなかったことから、ネットユーザーに見つかり、合計約7万2000枚の顔写真が流出しました。 女性が匿名で男性の写真を投稿し噂話するアプリ「Tea」に4chanのハッカーが侵入、1万3000枚の認証用自撮り写真を含む7万2000枚の画像が大量流出し大炎上 - GIGAZINE

2025年07月29日 10時46分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

