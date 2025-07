2025年07月29日 10時44分 ゲーム

SteamとItch.ioに圧力をかけてアダルトゲーム規制を強行したクレジットカード会社に対してゲーマーから抗議の電話やメールが殺到



ゲーム配信プラットフォームのSteamおよびItch.ioは、2025年7月になって突如一部アダルトゲームの配信を取り止めました。この原因となったのは、SteamやItch.ioに決済サービスを提供するクレジットカード会社であることが明らかになっています。これを受け、VisaやMastercardといった大手クレジットカード会社には、ゲーマーから抗議の電話やメールが殺到しているそうです。



2025年7月中旬、Steamが突如大量のアダルトゲームをプラットフォーム上から削除しました。これは反ポルノ団体・Collective Shoutが、Visa、PayPal、Mastercardなどの決済プラットフォームに対して「SteamやItch.ioでは過激なアダルトゲームが配信されている」と批判したこと受けて行われた措置です。しかし、明確にどういった種類のアダルトゲームが規制の対象となるかは明記されておらず、決済プラットフォームがノーと言えばすべてのコンテンツが配信不能になってしまうとして、ゲーマーからは不満の声が上がっています。



その後、Itch.ioもSteamに続く形でアダルトコンテンツの規制を強化すると発表しました。Itch.ioは「決済処理能力は当社のプラットフォームを利用するすべてのクリエイターにとって不可欠なものであるため、事業を継続し、すべての開発者にマーケットプレイスを提供するためには、決済パートナーとの関係を最優先し、コンプライアンス順守に向けた迅速な措置を講じる必要があります」と述べ、決済代行業者からの圧力で一部のアダルトコンテンツを規制せざるを得なくなったと説明しています。



クレジットカード会社によるゲーム配信プラットフォームに対する検閲まがいの取り締まりに対して、ゲーマーは組織的なキャンペーンを開始しました。RedditやBlueskyといったソーシャルメディアサイト上ではゲーマーたちがVisaやMastercardに抗議の連絡を入れるよう呼びかけ合っています。



Currently on the phone with Visa



Instead of starting with a complaint, I approached this as a Confused American Consumer who doesn't understand why they can't buy things off a website they use



The call center rep immediately asked if it was about Steam/itch



(cont) — A.L. Goldfuss (@ghoulpus.bsky.social) 2025年7月27日 5:53



Redditの投稿によると、VisaおよびMastercardのカスタマーサービス担当者が、ゲーム業界で起きている一連の騒動をすでに認識していることが確認されています。カスタマーサービスの担当者によると、すでにアダルトゲーム検閲に関する多数の電話を受けているものの、この件については何も回答できないと答えたそうです。



Reddit上では「メールは無視できますが、電話をかけることで他の顧客がほとんど入れないほど長い待機列を作ることも、決済代行業者に問題を知らせることに大いに役立ちます」といったコメントが寄せられています。



VisaやMastercardといった決済代行業者の幹部に直接メールで騒動に対する懸念を訴える人もいるそうです。カスタマーサービスに直接メールで抗議している人もいるそうで、Visaから返ってきた抗議メールに対する返信メールが以下の通り。Visaはあくまでプラットフォームが法律に違反するようなコンテンツを取り扱う場合にのみ、明確にコンテンツの販売を禁止するよう圧力をかけると説明しました。



ご連絡いただき、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。グローバル企業として、Visaは事業を展開するあらゆる地域の法令を遵守しています。ネットワーク上での違法行為を明確に禁止する一方で、合法的な商取引の保護にも同様に注力しています。取引が合法であれば、当社はその取引を処理することを方針としています。消費者による合法的な購入について、Visaは道徳的な判断を下すことはありません。Visaは加盟店が販売するコンテンツを管理しておらず、取引処理時に販売された特定の商品やサービスの内容を把握していません。合法的に事業を展開する加盟店が違法行為のリスクにさらされている場合、Visaは加盟店を支援する銀行に対し、より高度な保護策を講じることを義務付けています。Visaのポリシーに関する詳細は、Visa.comのネットワーク整合性に関するページをご覧ください。ご連絡いただきありがとうございます。



Bluesky上ではアダルトゲーム検閲に関するVisaやMastercardの担当者の連絡先が共有されています。



Good morning. Did you call your local censorious payment processor and let them know you’re upset with their bullying of Steam and itchio? No time better than the present



yellat.money



[image or embed] — Ana Valens | 🔞 (@acvalens.net) 2025年7月25日 22:05



また、ゲーマーたちは決済代行業者とやり取りを行う場合は、ただ業務をこなそうとしている従業員とのやり取りにおいても、常に丁寧な対応を心掛けるよう呼びかけ合っています。



