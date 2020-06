フェチ向け出会い系アプリなどから約10万人の写真や会話のスクショ画像が流出

出会い系サービスを利用する際にはユーザーの個人的な情報を扱う必要が出てくるため、データは安全に保護する必要がありますが、2015年には 不倫SNSから流出した大量の個人情報がネットで公開 されるという事態が起こりました。そして新たに、特定の好みを持つ人に向けた複数の出会い系サービス上でやりとりされた写真や会話のスクショが、インターネット上で一般アクセス可能になっていることを研究者が発見しています。 Report: Niche Dating Apps Expose 100,000s of Users in Massive Data Breach https://www.vpnmentor.com/blog/report-dating-apps-leak/ VPN情報サイト vpnMentor の研究者チームの一員であるNoam Rotem氏とRan Locar氏は、若い男性を好む40歳以上の女性・通称クーガーや、 クィア 、フェチ、グループセックス、ヘルペス感染者といった特定の好みを持つ人をターゲットとする出会い系サイトから、10万人以上のユーザー情報が流出していることを発見しました。 調査の結果、アプリは同一の開発者によって作られており、ユーザーがアップロードした写真などは同じAmazon Web Services(AWS)アカウントで保存されていたとのこと。このため、ユーザー情報が危険にさらされていることはもちろん、複数のアプリのAWSにおける構造も明るみに出ています。

2020年06月17日 17時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

