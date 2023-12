GoogleやGoogle DeepMindが2023年のAIとコンピューティングについての研究成果を振り返る

Googleの技術研究部門であるGoogle ResearchとAI部門のGoogle DeepMindが、2023年におけるAIとコンピューティングについて発表したさまざまなAIモデルや研究成果を振り返っています。 2023: A year of groundbreaking advances in AI and computing – Google Research Blog https://blog.research.google/2023/12/2023-year-of-groundbreaking-advances-in.html

・関連記事

Google DeepMindが「AIは人間と同じように社会学習でスキルを獲得できる」ことを実証したと主張 - GIGAZINE



Google DeepMindがAIツールを使って220万種類の新しい結晶構造を発見、これまで発見されてきた数の45倍以上 - GIGAZINE



DeepMind・OpenAI・Anthropicの設立の経緯について、AIのリスクを最も恐れていた人々は自分たちがトップになるべきだと決心し構築するまで - GIGAZINE



「AI規制派は悲観論者」と主張し規制なき市場での成長加速を志す「効果的加速主義(e/acc)」がテック業界で流行中、サム・アルトマンも賛同するe/accとは一体なんなのか? - GIGAZINE



OpenAIが開発している新型AI「Q*(キュースター)」とは一体どのようなものだと推測されているのか? - GIGAZINE

2023年12月26日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.