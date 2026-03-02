390TBのビデオゲームアーカイブがRAM・SSD・HDDの価格高騰等によりオフラインに
任天堂のゲーム等をダウンロードできるようにしていたウェブサイト「Myrient」が、2026年3月31日に閉鎖すると発表しました。資金不足等が理由だとしています。
「ビデオゲームの保存」を目的に構築されたゲームアーカイブのMyrientは、公式Telegram上でサイトの閉鎖を発表しています。理由は資金不足、悪質なダウンロードマネージャーの存在、そしてRAM・SSD・HDDの価格上昇です。
