2026年07月06日 10時47分 スマホ

折りたたみiPhoneは発売当初入手困難で出荷も若干遅れる可能性があるとの報道



Apple関連のリーク情報でおなじみのアナリストのミンチー・クオ氏が、「折りたたみiPhone」は発売当初は入手困難となり、出荷も遅れる可能性があると予測しました。







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https://9to5mac.com/2026/07/05/iphone-fold-low-supply-at-launch-delayed-release/



クオ氏が行った最新の業界調査によると、折りたたみiPhoneの組み立て出荷台数は2026年下半期に約700万～800万台に達するものの、2026年第3四半期(7～9月)の組み立て出荷台数はわずか50万～100万台(2026年下半期の出荷台数の約10％)にしかならないと予測しました。





これに対して、2026年秋頃に登場すると目されているiPhone 18 ProおよびiPhone 18 Pro Maxの2026年第3四半期の組み立て出荷台数は約2000万～2200万台にもなるとクオ氏は推定しています。この数字は折りたたみiPhoneの組み立て出荷台数を大幅に上回るもので、既に発売時の需要を満たす在庫を確保できているということになると、クオ氏は語りました。



2026年第3四半期の折りたたみiPhoneの組み立て出荷台数(在庫)の少なさから、クオ氏は「折りたたみiPhoneは、2017年に発売されたiPhone Xと同様の展開になる可能性が高いです。つまり、他の新モデルと同時に発表されるものの、予約注文と正式な発売は遅れることになるというものです」と語っています。なお、iPhone Xの2017年第3四半期の出荷台数は、100万台を下回ると推定されました。



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通信事業者・販売チャネル・転売業者などとの協議に基づくと、折りたたみiPhoneの需要は価格が約2300～2500ドル(約37～40万円)であっても、少なくとも2026年末までは堅調に推移すると結論付けられています。つまり、折りたたみiPhoneは予約開始後すぐに完売し、納期は4～6週間、あるいはそれ以上延び、その状態は12月まで続く可能性があるとのこと。初期供給量の少なさ、非常に特徴的なデザイン、革新的なユーザーエクスペリエンスといった要素から、転売も盛んに行われることとなり、公式の販売価格から50～100％増しでの転売も十分に考えられるそうです。



なお、iPhone Xの供給不足は2017年11月下旬までに大幅に緩和され、2017年下半期の出荷台数は最終的に約3000万台に達しました。これに対して、折りたたみiPhoneの2026年下半期の出荷台数は、価格の高さと製造の難しさの両方が制約要因となるため、わずか700万～800万台になるとクオ氏は予測しています。





クオ氏は「折りたたみiPhoneの真の需要を評価するのに最適な時期は、2026年後半から2027年第1四半期(1～3月)でしょう。その頃には年末商戦のピークや発売時の話題性は薄れ、初期の生産上の問題や供給制約も大幅に改善されているはずです。こうした一時的な要因が徐々に解消されるにつれ、折りたたみiPhoneの需要が持続可能かがより明確になるでしょう」と語っています。



なお、折りたたみiPhoneに関するウワサは以下の記事にまとめてあります。



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