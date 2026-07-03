2026年07月03日 10時58分 ネットサービス

GitHubがコードリポジトリをCD-ROMに焼いて自宅に送ってくれるキャンペーンを発表、ただし先着1000名限定



コードホスティングプラットフォームであるGitHubが、コードリポジトリを物理的なCD-ROMに書き込んで送付するキャンペーンを開始したと発表しました。





We heard you. And we agree.



In light of recent developments in physical media, GitHub is proud to announce that you can now obtain your public repo on CD-ROM.



Keep it. Lend it to friends. Pass it on to your children.



Your code is physically yours, forever. Until you lose it,… pic.twitter.com/p1qxqjmnfa — GitHub (@github) July 2, 2026



GitHubは「皆様の声にお応えし、私たちも同じ思いです。物理メディアに関する最近の動向を踏まえ、GitHubでは公開リポジトリをCD-ROMで入手できるようになったことをお知らせいたします。手元に保管したり、友人に貸したり、お子さんに引き継いだりしてください。あなたのコードは、物理的にも永遠にあなたのものです。紛失するまでは、ですが。今すぐご注文ください」と述べています。



GitHubは物理ディスク書き込みサービスの事前登録フォームも用意しています。以下のフォームにアクセスすると、GitHubのユーザー名、リポジトリ名、本名や住所を登録できます。ただし、このサービスは数量限定で、「条件を満たす先着1000名」にのみ送られるとのこと。また、配送エリアは地域によって異なり、物理ディスクの受け取りには数週間かかる場合があるそうです。



GitHub Presents: Your Code, On a CD

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspxl





今回のGitHubによる発表の背景には、「物理メディアに関する最近の動向」とGitHubが言及している通り、ソニーがPlayStation 5で新作ゲームの物理ディスク生産を2028年1月で終了すると発表したことがあります。



Playstationがコンソール向け新作ゲームのディスク生産を2028年1月で終了すると発表、2028年1月以降はダウンロード版のみに - GIGAZINE





一方、GitHubの親会社であるMicrosoftのゲーム部門・XBOXも物理ディスクの生産を終了する可能性があるとウワサされていますが、同時に物理ディスク版のパッケージにデジタル版の利用権を連携させる新技術「Disc2Digital」の開発を推し進めている可能性が報じられています。





なお、GitHubのコードリポジトリ物理ディスク化キャンペーンの受付は2026年7月2日～7月6日までで、1人につき1枚のみ。国や地域によっては利用できない場合もあるとのことです。

