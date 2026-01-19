2026年01月19日 13時39分 ゲーム

がんの末期症状患者にリリース前のGTA6の早期アクセスを提供か



グランド・セフト・オート(GTA)シリーズの最新作となる「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」は、2022年2月に開発が発表され、当初は2025年後半に発売される予定でしたが、二度の延期で発売日は2026年11月19日まで遅れる羽目となっています。そんなGTA6の発売を待ち望んでいるという末期がんのファンに、販売元のRockstar GamesがGTA6の早期アクセス権を提供した可能性があると話題となっています。



Rockstar May Have Granted Terminally Ill Fan's Wish To Play GTA 6 Before Passing - Insider Gaming

Rockstar gives terminally ill fan early access to GTA 6 | Eurogamer.net

Ubisoftのカナダ支社であるUbisoft Torontoの開発者であるアンソニー・アームストロング氏が、ビジネスSNSのLinkedInに以下のメッセージを投稿し、家族にGTA6のテストプレイをさせてほしいと訴えました。



「Rockstar GamesとRockstar Torontoの関係者の皆様、そしてその他お力添えいただいた方々へ。長年がんと闘病してきた私の家族が、つい最近、最悪の知らせを受けました。余命6～12カ月と宣告されたのです。連絡させていただいた理由は、彼がGTAの大ファンで、今回の余命宣告でGTA6の発売まで生きられないかもしれないことが明らかになったからです。最良のシナリオでも、発売月に亡くなってしまうことになるでしょう。彼は現在オークビルスタジオのすぐ近くに住んでいるので、皆さんのうち誰かに独占プレイテストを設定していただき、亡くなる前にゲームを体験できればと思っています。開発段階では秘密保持が必要であることは十分理解しているので、少なくとも秘密保持契約(NDA)を結ぶ必要があるでしょう。もしこの件について私に個人的にメッセージを送ってくださる方、あるいは適切な方向を指し示してくれる方などがいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。」



この投稿は記事作成時点では削除されていますが、投稿のスクリーンショットが既にSNS上で拡散されています。



Rockstar Games accepted a terminally ill fan’s wish to play GTA 6 early after a family member publicly shared his story. pic.twitter.com/xIyBqMhRX7 — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 18, 2026



この投稿から数週間が経過したあと、アームストロング氏はLinkedInの投稿を更新して「Take-Two InteractiveのCEOから連絡があり、Rockstar Gamesからの連絡を待って、さらに詳しく話し合う予定です。サポートしてくださった皆様、情報をシェアしてくださった皆様、そして関係者の方々にご連絡くださった皆様、ありがとうございます」「本日彼らと話をし、素晴らしいニュースをいただきました。これ以上は言い尽くせませんが、心から感謝申し上げます」というメッセージを追加し、末期がんの親族がGTA6をひと足先にプレイできるようになったことを示唆しました。



なお、Rockstar Gamesがこの種の願いを叶えたのは今回が初めてではありません。2018年にも末期症状を抱えるゲーマーが、発売の数週間前に「レッド・デッド・リデンプション 2」の早期アクセスを許可されています。他にも、Bethesda Softworksは「Fallout 4」や「Starfield」で名前を永遠に残すことで、故人に敬意を表してきました。

