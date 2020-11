インターネットアーカイブがフェイクニュースに警告を表示する取り組みをスタート

by drosen7900 カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く非営利団体「 インターネットアーカイブ 」は、ウェブページのアーカイブ閲覧サービス「 ウェイバックマシン 」を運営しています。このサービスは、削除されたり非公開にされたりして見ることができなくなったサイトを閲覧できるサービスですが、削除されたサイトの中にはフェイクニュースとして削除されたサイトもあります。そこでインターネットアーカイブは、ウェイバックマシンがフェイクニュースを拡散させる手助けとならないよう、警告を表示する取り組みを開始しました。 Fact Checks and Context for Wayback Machine Pages - Internet Archive Blogs https://blog.archive.org/2020/10/30/fact-checks-and-context-for-wayback-machine-pages/ インターネットアーカイブが開始した、ファクトチェックの取り組みの例が以下。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について論じている このページ の上部には、黄色で目立つように「このページは、Medium.comが COVID-19コンテンツポリシー に違反していると判断したアーカイブ済みページです。ほとんどの場合、ページのアーカイブは自動的に行われています。ウェイバックマシンにページが掲載されたからといって、その内容の正確性が保証されているわけではありません」と書かれています。

2020年11月02日 11時01分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

