AIモデル「Gemini Pro」で大幅強化されたBardが利用可能に、2024年にはGemini Ultra搭載の「Bard Advanced」も登場



Googleが、Google DeepMindによって発表されたAIモデル「Gemini」を、Googleの対話型AI「Bard」に導入すると発表しました。



Google傘下のAI企業・Google DeepMindが2023年12月6日にリリースしたGeminiは、各種ベンチマークでGPT-4を超える性能を見せたマルチモーダルAIで、性能とサイズに応じて最上位モデルの「Gemini Ultra」、中間モデルの「Gemini Pro」、モバイル向けの「Gemini Nano」の3つが用意されています。具体的にどのようなAIモデルなのかは、以下の記事を読むとよくわかります。



文字・音声・画像を同時に処理して人間以上に自然なやりとりができるGPT-4を超える性能のマルチモーダルAI「Gemini」がリリースされる - GIGAZINE





Googleはさらに、GeminiでBard史上最大のアップデートを実施したと発表しました。これにより、世界170カ国以上の英語圏のBardユーザーは、テキストベースのプロンプトでミドルモデルの「Gemini Pro」を使用できるようになりました。



Gemini Proは、8つのベンチマークのうち6つでGPT-3.5を上回るスコアを出したモデルです。Bard向けにGemini Proを調整することで、AIの文章理解、要約、推論、コーディング、プランニングの能力が大きく向上したと、Googleは述べました。



Googleは近日中にGeminiでテキスト以外も処理できるようにするとのことで、ヨーロッパなど他言語の地域にもGeminiの提供を拡大する予定としています。





さらに、2024年には「Gemini Ultra」をはじめとする高度なモデル搭載したBard Advancedがリリースされます。Gemini Ultraはテキストだけでなく画像、音声、映像にも対応しているほか、一般的なプログラミング言語による高品質なコードも理解し、説明したり生成したりすることが可能です。



GoogleアシスタントおよびBard担当ヴァイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるシシー・シャオ氏によると、Bard Advancedは既に広範な安全性チェックを完了しており、間もなくテスタープログラムが開始される予定とのこと。





シャオ氏は、「Geminiのおかげで、Bardを世界最高のAIコラボレーターにするというビジョンにまた一歩近づきました。私たちは、Bardに最新の進歩をもたらし続けること、そしてそれを使用して創造、学習、探索する方法を見ることを楽しみにしています」と述べました。



