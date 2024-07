OpenAIが「正確かつ分かりやすい文章を出力するAI」の開発手法を公開

OpenAIの研究チームが「言語モデルの正確性を維持しつつ文章の分かりやすさを向上させる手法」を開発し、成果を公開しています。 Prover-Verifier Games improve legibility of language model outputs | OpenAI https://openai.com/index/prover-verifier-games-improve-legibility/ PROVER-VERIFIER GAMES IMPROVE LEGIBILITY OF LLM OUTPUTS (PDFファイル) https://cdn.openai.com/prover-verifier-games-improve-legibility-of-llm-outputs/legibility.pdf チャットAIやAIアシスタントなどに用いる言語モデルには、「正確な出力」だけでなく「分かりやすい文章の出力」も求められます。しかし、これまでの言語モデル開発手法には「正確性を高めると可読性が低下し、可読性を高めると正確性が低下する」という問題が存在しており、正確性と可読性の両立が課題となっていました。

・関連記事

OpenAIが「大規模言語モデルが人間の知能にどれだけ近づいたか」を評価する基準を作成 - GIGAZINE



OpenAIが新型人工知能「Strawberry」プロジェクトを密かに推進、以前「Q*」とリークで呼ばれていた数学が解けるAI - GIGAZINE



OpenAIとロスアラモス国立研究所がAIの安全性強化のために協力 - GIGAZINE



OpenAIがmacOS向け画面共有サービスのMultiを買収 - GIGAZINE



OpenAIがリアルタイム分析データベース提供のRocksetを買収 - GIGAZINE



2024年07月18日 11時22分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.